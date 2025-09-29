Jorge Bustos, tajante sobre Óscar Puente: "En Paiporta, donde todavía no han llegado vuestras ayudas, se están tronchando con tu tweet; no puedes contar hasta 10"

La respuesta de Bustos a Puente por su tweet sobre el Ventorro

El periodista Jorge Bustos ha respondido con dureza en el programa 'Herrera en COPE' a un polémico tweet del ministro de Transportes, Óscar Puente. Ante la previsión de alerta roja por DANA en Valencia, el ministro publicó un comentario que Bustos ha calificado de "frivolidad innecesaria".

Un comentario frívolo

El ministro compartió una imagen de la alerta meteorológica y añadió: "¿Has reservado ya mesa en el Vento Romazon?". Para Bustos, en una situación de riesgo como esta "deberían sobrar dos extremos que son igualmente perversos: el alarmismo innecesario y la frivolidad".

El colaborador se ha dirigido irónicamente al ministro: "Qué gracioso eres, Óscar, muchacho, que me parto". A continuación, ha añadido de forma tajante la frase que ya resuena: "En Paiporta, donde todavía no han llegado vuestras ayudas, se están tronchando con tu tweet".

El «ministro trol»

Bustos compara al ministro con la fábula del escorpión y la rana, afirmando que "el acto reflejo cainita está en la naturaleza de Óscar Puente, no lo puede evitar". Sostiene que Pedro Sánchez no lo nombró "para que arregle los trenes", sino para "echar más leña al fuego de una polarización que mantenga movilizada la izquierda contra la derecha".

"Esa es la principal función de Oscar Puente, el ministrol, el ministro trol", ha sentenciado Bustos. Ha recordado que la DANA se llevó la vida de más de 200 personas y que "justo ahora vuelve la temporada de gota fría, y en pocas semanas va a cumplirse un año de la tragedia".

Por todo ello, el periodista ha asegurado que "los valencianos no están para chistes de monologuista trasnochado", como ha calificado al ministro. Finalmente, ha descrito su cartera como "el ministerio de las sobrinas de Ávalos, de los trenes parados y del fango tuitero".

Protestas por la gestión de la dana

Este domingo se celebra la undécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana. Una de las convocatorias ha partido, precisamente, desde Paiporta, una de las localidades más afectadas por las inundaciones y que, hasta la fecha, no había acogido ninguna de las marchas de protesta.

La otra marcha ha salido desde La Rambleta de València, un lugar simbólico que sirvió como punto de encuentro para centenares de voluntarios que se desplazaron a los municipios de l'Horta Sud devastados por la riada.

Está previsto que ambas movilizaciones confluyan en el cruce del Bulevar Sur con Pío IX y se dirijan juntas hacia el renombrado «Pont de la solidaritat», el puente que los voluntarios utilizaron para acceder a las zonas afectadas y prestar su ayuda.