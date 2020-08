La respuesta de Anabel Alonso a los manifestantes contra la mascarilla: "Gracias"

La jornada del domingo ha estado protagonizada, en lo que se refiere a coronavirus, por la manifestación que se ha desarrollado en plaza de Colón de Madrid.Varios miles de manifestantes han salido en contra del uso de mascarillas y la distancia de seguridad, en lo que ha sido un enfrentamiento directo a todo el sistema sanitario y a las principales administraciones políticas.

Todos ellos se hacen llamar los 'negacionistas' y buscan, a través de estas acciones, negar la existencia del virus y relacionar la COVID-19 con los poderes del estado, que buscan manipularnos y distraernos de lo que ellos consideran 'importante'.

Manifestación en el centro de Madrid

Más allá de que muchos piensen que son unos pocos, la verdad es que ha sorprendido la gran cantidad de personas que ha concentrado esta manifestación. Una concentración que no ha contado con el apoyo ni permiso de la Delegación de la Comunidad de Madrid, ya que no se han mantenido las restricciones impuestas para manifestarse y que han confirmado que investigarán lo sucedido, aunque ya ha pasado lo peor. No en vano, han contado con un sorprendente padrino: Miguel Bosé.

Concentración Masiva #Madrid16A

La cita es a las 18:00hrs en la Plaza Colón, Madrid. pic.twitter.com/f3F4SD8EjM — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 16, 2020

Bosé ha salido en redes sociales para defender esta marcha "pacífica" y ha querido recalcar en sus redes sociales la necesidad que había de manifestarse, lo que ha supuesto el enfado de sus seguidores y de gran parte del sector musical.

Anabel Alonso da su opinión

Una de las más críticas ha sido la popular actriz, Anabel Alonso. No es la primera vez que la popular actriz sale a través de redes sociales para dar su opinión acerca de diferentes temas políticos, pero en esta ocasión ha querido 'mojarse' sobre la marcha que han organizado los llamados 'negacionistas'.

Que se den una vuelta por los hospitales.

Y si caen enfermos, por favor, no ocupen ninguna cama.

Gracias. https://t.co/TkY7qg7IpS — Anabel Alonso Oficial ������������ (@AnabelAlonso_of) August 16, 2020

"Que se den una vuelta por los hospitales. Y si caen enfermos, por favor, no ocupen ninguna cama. Gracias", ha puesto en la red social Twitter. Una declaración alta y clara por el sistema sanitario y por todos los enfermos que están en plena lucha contra el virus: unos desde casa, y otros desde una cama de hospital.

Unas palabras que han vuelto a poner la atención sobre este llamativo grupo y que se prevé sanciones para sus organizadores.

