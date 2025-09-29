Pedro, coleccionista de Badajoz: "Tengo unas 2.500 piezas de Lego. He construido mi propia ciudad, la ciudad de Harry Potter....colecciono de todo"

Queremos, en esta ocasión, que nuestros 'Fósforos' nos cuenten por qué son frikis. ¿Alguna afición excepcional? Sobre todo esto y mucho más hablan en el 900.50.60.06. Como Malena. Dice esta 'Fósfora' que es friki-fan de los unicornios. Todo lo que sean unicornios le vuelve loca. Tiene hasta un tatuaje. Pero también llaveros, peluches, etc. "Soy fan, fan", insiste en 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, Mercedes relata que tiene un pequeño friki de 6 años. Le encantan los dinosaurios. Su hijo lleva un año a tope con el tema y "las películas las ha visto todas. Tenemos enciclopedias, todo tipo de juguetes, y se lo sabe todo. Tú le pones una imagen y sabe decirte qué tipo de dinosaurio es. No tiene ningún favorito, va cambiando".

El testimonio de Paloma también es muy particular. Asegura que es una friki de todo lo que es la papelería. Tiene "80-90 bolis y ya empezamos con los tipos de tinta... tiene que ser una escritura perfecta. Además, tengo una agencia de eventos y me lo llevo a todos lados. El mejor tipo de boli es aquel que se escurre solito. Los de punta fina y líquida son los mejores. En el mundo pluma también entro".

Otro 'Fósforo', llamado José Pablo, es muy aficionado de Dragon Ball. Explica que "ahora mismo, en el manga oficial, está en el ultrainstinto. Es una evolución superior. La historia no ha terminado, sigue adelante. La cosa con Goku, ahora mismo, ha quedado en que participó en un torneo y solamente había un ganador. Los otros universos han sido exterminados".

¿Y Inmaculada que nos cuenta? Afirma que ella es 'friki' del croché. Le quiere "hacer un homenaje a mi madre, que fue la que me lo inculcó. Lo mejor que me ha podido pasar es que ahora doy clases de ello. Busca en Youtube también tutoriales y te salen. Pero yo si me dices dónde, yo te hago uno y se los mando".

Pedro es muy aficionado a los Lego. Este 'Fósforo' empezó a coleccionar y tiene unas 2.500 piezas grandes. Tiene hecha "su propia ciudad, la ciudad de Harry Potter. Colecciono de todo. Desde los 6-8 años y voy a cumplir 60. Tuve la oportunidad de coger un local grande y ahí tengo una especie de exposición. La tengo muy reservada. No se la enseño a nadie. Solamente la persona que va a contratarme algún evento. Ahora, en diciembre, quieren hacer que la Diputación de Badajoz me haga una exposición".

Por último, Beatriz dice que hace fotografías de galaxias y nebulosas. Lleva 4 años "acumulando cacharros. Es un hobby caro y tengo un observatorio en el tejado de mi casa. Estoy en Málaga, frente al aeropuerto. Supone mucho trabajo y tiempo".