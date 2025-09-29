"Un personaje detestable": la dura crítica de Carlos Herrera a Óscar Puente por su último tuit sobre la DANA en Valencia

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, comienza la semana informativa de este lunes, 29 de septiembre, poniendo el foco en la nueva DANA que amenaza a buena parte de España. La Comunidad Valenciana se encuentra en alerta roja y contiene la respiración, con el trauma todavía muy presente de la riada que sufrió el 29 de octubre del año pasado.

La situación también es complicada en Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia, lo que ha llevado a Protección Civil a emitir alertas masivas a los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Primeras inundaciones y récords de lluvia

Las previsiones, que hablan de hasta 250 y 300 litros por metro cuadrado entre hoy y mañana, ya han comenzado a cumplirse. En Manises se han registrado 73 litros por metro cuadrado, mientras que en localidades como Paterna, Cuart de Poblet y Aldaia se han alcanzado los 57 litros. En Aldaia, de hecho, ya se ha desbordado el barranco de La Saleta, una de las zonas de ramblas que habitualmente permanecen secas.

Agencias Imagen de recurso

La preocupación no se limita a la Comunidad Valenciana. En Zaragoza, el día de ayer fue muy complicado, con el corte de la carretera Z-30 y el rescate de varios conductores atrapados. "Tengo el tronco ahí delante, y estoy aquí, y me está cayendo la mundial", relataba uno de los afectados en la capital aragonesa, donde municipios como Cuarte o María de Huerva han quedado anegados.

La gestión de la crisis y la controversia

En medio de la tensión, se aprecian mejoras en la gestión de la emergencia con respecto a la DANA de 2024.

La alerta enviada a los móviles a las 15:38 del domingo demuestra que no hace falta tanta parafernalia burocrática". Además, muchos municipios han sido previsores, suspendiendo clases y activando sistemas de megafonía, medidas que no se tomaron hace un año.

La controversia política la ha protagonizado el ministro Óscar Puente, quien ha publicado un tuit frivolizando sobre la situación. Ante un mapa de previsión meteorológica, Puente escribió: "¿Ha reservado ya mesa en el Ventorro Mazón?". Este comentario, calificado como una "pulla a un adversario político" y propio de un "personaje detestable", ha generado indignación por banalizar el sufrimiento de las posibles víctimas.

La sombra de la corrupción en Navarra

En el ámbito político, Carlos Herrera ha puesto el foco en la trama del puente de Belate en Navarra. Según la información desvelada, la Oficina Anticorrupción de Navarra ha declarado nulo el contrato adjudicado a una UTE formada por Acciona y Servinavar. Correos electrónicos demostrarían que la adjudicación fue una operación "cocinada desde arriba".

La investigación apunta que el consejero Arasti conocía la intención de manipular la adjudicación dos meses antes, y que la actual ministra, Elma Saiz, usó la ley de presupuestos para mantener a una persona clave en la mesa de contratación. En la trama, según se ha expuesto en el espacio radiofónico, aparecen nombres como María Chivite o Santos Cerdán.