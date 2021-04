El choque de trenes protagonizado por Iglesias y Ayuso en el debate del 4-M, entre lo más visto de la semana

Vídeo

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias han vivido varios momentos tensos a lo largo del debate electoral de este miércoles entre los seis candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. El más sonado ha tenido lugar cuando se abordaba la gestión de la pandemia en la capital, con las residencias de mayores como desencadenante de un tenso intercambio de pareceres.

Ya nos hemos plantado en el 20 de abril, que iba a ser el mes de vacunas mil. 'Vacunator' lo habia dicho con su capa anudada al cuello, bajando de las nubes, haciéndose carne. Tanto que no hay vacunas mil que entre que se piensa o no se piensa, seguramente esta tarde se va a dar luz verde a la vacuna de Janssen, que es de un solo pinchazo, mientras se toma esa decisión, pues en España parte de la Unión Europea se va a escenificar una estrategia que es espaciar por la escasez.

Este miércoles, Sonsoles Ónega ha realizado una conexión en directo con el doctor Cavadas en 'Ya es mediodía'. El sanitario ha aceptado intervenir para hablar de que ha sido premiado ya que, unas horas antes, acababa de ser galardonado con el Premio de Honor de Mensajeros de la Paz en Valencia. Sin embargo, la presentadora parecía estar más interesada en sus conocimientos para analizar la situación actual del plan de vacunación, haciendo hincapié en las vacunas de Jassen y AstraZeneca.

Jordi Cruz es uno de los chefs más conocidos de nuestro país. Junto con Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, forma el trío de jueces de 'MasterChef' uno de los concursos estrella de Televisión Española. Desde que empezase en televisión el catalán ha conseguido cosechar una imagen de "duro" que contrasta con el carácter de sus compañeros. Aun así, la relación entre los tres es inmejorable y Jordi Cruz ha salido al paso de recientes rumores que le ponían lejos del programa.

Aunque los jurados de 'MasterChef' se centren en sus programas y la gestión de sus exitosos restaurantes, no son ajenos a la política y la situación actual que vive nuestro país. En este año de pandemia la hostelería y la restauración han sufrido de primera mano los efectos económicos del coronavirus, con una caída de clientes, ingresos y, en consecuencia, aumento de las quiebras y los cierres. Jordi Cruz no ha sido ajeno a esta situación y no ha dudado en mojarse sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid, para apoyar a un candidato. Mejor dicho, a una candidata.

Hoy va a ser el primer día laborable de la campaña de Madrid en el que habrá que votar también en un día laborable. Miren, aquí cada día da más la impresión de que lo que estamos sopesando en Madrid es un revés serio para el proyecto del Sanchismo, implacable, o un reforzamiento de ese proyecto. Hay alternativas a ese oligopolio político de la izquierda que quieren formar con el separatismo, con toda la escoria del Parlamento. Luego se enfadan mucho porque les llamo escoria, pero se me llena la boca. Que el centro derecha no tengo derecho a influir en la vida política, que se limiten a dejarse ordeñar como vacas fiscales. Por eso, Sánchez está como loco.

No conseguir el Gran Arcano que no consigue descifrar es por qué no consigue Madrid. Si analizan, a Madrid le llaman homófoba, racista, supremacista, conservadora, arcaica y todo lo que quierean, pero eso lo suele desmentir, primero, la actividad económica, empresarial artística de Madrid, que es el lugar al que españoles y extranjeros quieren ir, sobre todo aquellos que no se conforman con vivir en su zona de confort.

Y una de las atracciones de esta campaña es el increíble caso de Ángel Gabilondo, el candidato socialista que crítica todo lo que hace Ayuso, pero que a la hora de la verdad promete hacer todo lo que hace Ayuso, es decir, no subir impuestos, mantener la hostelería abierta, no cerrar el Zendal, etc. ¿Pero qué le pasa a Gabilondo? Pues que tiene un peso muerto. Y ese peso muerto es llevar colgado del cuello a Pedro Sánchez. Sánchez, que solo sabe repetir lo mismo de los niños chicos.