Cavadas corta a Sonsoles Ónega y se niega a responder a sus preguntas: "Disculpe que le quite la ilusión"

Este miércoles, Sonsoles Ónega ha realizado una conexión en directo con el doctor Cavadas en 'Ya es mediodía'. El sanitario ha aceptado intervenir para hablar de que ha sido premiado ya que, unas horas antes, acababa de ser galardonado con el Premio de Honor de Mensajeros de la Paz en Valencia. Sin embargo, la presentadora parecía estar más interesada en sus conocimientos para analizar la situación actual del plan de vacunación, haciendo hincapié en las vacunas de Jassen y AstraZeneca.

Nada más comenzar la conexión, la presentadora de Telecinco saludado al doctor Cavadas y le ha formulado una primera pregunta sobre la vacunación tras presentarle. Al escuchar la palabra 'vacuna' en la cuestión, el entrevistado ha cerrado los ojos y se ha negado a responder cualquier tipo de pregunta en relación a este tema: "Las vacunas, perdóneme, pero me dan igual. Yo soy cirujano, no experto en vacunas".

De esta manera, el entrevistado ha aclarado que solo estaba dispuesta a hablar del premio que el Padre Ángel le acababa de entregar. "Hoy me dan un premio que agradezco infinitamente, me han ofrecido una entrevista para hablar el tema. A partir de ahí, no tengo mucho que decir, perdona que le quita la ilusión", ha señalado el sanitario muy claro, dejando a cuadros a la presentadora.

"No hombre, la ilusión no... El interés por el premio es muchísimo. De hecho, le hemos presentado así", le ha asegurado la conductora del espacio. "Y fíjese si hace usted por la sociedad cuando nos traslada sus predicciones siempre acertadas. No sé si de eso se ha hablado en el premio", ha comentado Ónega, para intentar preguntarle acerca de la pandemia.

“No, gracias a Dios. No se lo estoy poniendo fácil, lo siento. Está intentando llevar la conversación...”, se ha disculpado el entrevistado al ser consciente de que estaba evitando todos los temas que le proponía la presentadora. No obstante, la comunicadora ha asegurado que le gustan las cosas difíciles. "Pues le va a encantar entonces esto", le ha reconocido Cavadas, dejando claro que no iba a cambiar de actitud.

La tensa despedida de Cavadas y Sonsoles Ónega

Tras hablar unos minutos sobre su libro, la periodista se ha interesado por "tuvo miedo" a la vacuna que acababa de recibir. "Yo soy mayor, ya no tengo miedo de nada, es una vacuna, soy sanitario y había que ponérsela, la que hubiera… era la que sobraba, la de Moderna creo… La de fregar… La que tocara, imagino que son parecidas", ha comentado cavadas.

"Citando a Don Francisco, yo he venido a hablar de mi libro", ha concluido el invitado, dejando claro que solo quería hablar de su premio y que no iba a ceder a ninguno de los intentos de la presentadora por llevar la conversación a otro lado. "Que a mí me pille Dios confesada en esta entrevista, que si lo llego a saber me hago otras preguntas", le ha afirmado Ónega al invitado. "Hombre, he estado con el padre Ángel. Algo de su talante me ha contagiado", ha respondido él, muy serio.

Finalmente, ambos se han despedido hasta una próxima entrevista. "Señor Cavadas, no le veo con ganas de compartir con la audiencia su conocimiento, su experiencia, sus predicciones, que siempre han sido acertadas... Es un placer que la audiencia sepa que le han dado un premio tan importante y, espero, que la próxima acertemos usted y yo con lo que podemos preguntar y contestar", ha concluido Ónega.

"Seguro que lo acertaremos si lo hablamos previamente", le ha contestado el sanitario, dejando claro que la próxima vez le consultara las preguntas antes de dar paso a la entrevista. “Mercedes Milá me enseñó por dónde ir. Gracias, señor Cavadas", se ha despedido la periodista.