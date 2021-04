Tensión entre Iglesias y Ayuso en el debate del 4-M por las residencias: "Usted, al chaletazo"

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias han vivido varios momentos tensos a lo largo del debate electoral de este miércoles entre los seis candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. El más sonado ha tenido lugar cuando se abordaba la gestión de la pandemia en la capital, con las residencias de mayores como desencadenante de un tenso intercambio de pareceres.

“¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron? No lo sabe”, le cuestionaba Iglesias a la candidata del PP y actual presidenta madrileña. “Han fallecido 30 en las residencias, 70 en los hospitales, que es su responsabilidad”, respondía Ayuso en primera instancia al líder de Podemos.

Para después recriminarle: “¿A cuántas residencias fue usted, siendo el responsable del mando único? ¿Cuántas veces vino a ayudar?Sólo la UME nos ayudó por parte del Gobierno. Los demás, muchas ideas, pero bien que se las han guardado”.

“¿Sabe quién daba las indicaciones a la UME de dónde había que desinfectar las residencias?”, intentaba contraatacar el exvicepresidente segundo del Gobierno. “La única ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles. Usted, ¡al chaletazo! Sin ayudar nunca”, soltaba entonces Ayuso.

Iglesias no tardó en reaccionar: “Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso Sarasola, como hacen con ustedes”. A lo que la representante del PP añadió: “Le enseño la factura cuando quiera”. Fue el líder de Podemos quien zanjó uno de los momentos más broncos del debate: “La vicepresidencia segunda de Derechos Sociales daba las indicaciones. Nosotros no somos de hacernos fotos. Nosotros somos de gestionar”.

�� Díaz Ayuso, a Iglesias: "Las residencias eran su responsabilidad, el mando único lo asumió usted en rueda de prensa en la Moncloa. ¿Cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó".



Minutos antes, Ayuso había dejado una de las frases de la noche al referirse a Iglesias: “Es usted un personaje que es de todo menos creíble, de todo menos querido en Madrid. Ha venido en un taxi una persona que va siempre con corte, le ha faltado el coche de la niñera”.