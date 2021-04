Herrera: "Abril tampoco es el mes de las vacunas mil como había dicho 'Vacunator Sánchez'"

Audio

2Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya nos hemos plantado en el 20 de abril, que iba a ser el mes de vacunas mil. 'Vacunator' lo habia dicho con su capa anudada al cuello, bajando de las nubes, haciéndose carne. Tanto que no hay vacunas mil que entre que se piensa o no se piensa, seguramente esta tarde se va a dar luz verde a la vacuna de Janssen, que es de un solo pinchazo, mientras se toma esa decisión, pues en España parte de la Unión Europea se va a escenificar una estrategia que es espaciar por la escasez.

¿Qué es espaciar por escasez? Como no hay todas las vacunas que corresponden, vamos a dejar más tiempo entre la primera dosis y la segunda. La primera dosis garantiza una cierta inmunización y la segunda remata, digamos así. Bueno, pues en lugar de hacerlo a las tres semanas en el caso de Pfizer y Moderna, vamos a alargarlo cinco, seis y con eso damos tiempo a que lleguen más vacunas. Fue la estrategia que utilizó el Reino Unido y no le ha ido mal. Hay que llegar lo antes posible a cuanta más población mejor. Ya les digo que esta decisión se tiene que acabar de tomar. La están estudiando. Incluso primera dosis de una vacuna y la segunda de otra, AstraZeneca, la primera Pfizer...

Y luego también más cosas. Como no, poner trabas a la celebración de una corrida de toros en Madrid el dos de mayo. Se le ha ocurrido a Ayuso, se junta todo, Ayuso, Comunidad de Madrid, toros, dos de mayo, con lo cual, vamos a prohibirlo. No pueden prohibirlo de momento, aconsejan que no se celebre con estas cosas del estado de alerta nivel 4, que es el que estaría Madrid. Hay muchas lecturas acerca de esto.

La estrategia de espaciar vacunas es válida y lo era desde hacía tiempo, pero no la han valorado hasta que se han visto con el agua al cuello. ¿Cuál es el problema? Que Pedro Sánchez ya tuvo que salir a hacer el canelo una vez reconociendo a su manera triunfal que donde dijo comienzos de verano ahora sería finales de verano. La inmunidad, el rebaño que cada vez parecemos más rebaño.

Si Sanidad se ha comprometido a que en mayo tienen que estar vacunados los mayores de 65 años, si la proyección matemática asegura que no se conseguirá la inmunidad de rebaño hasta octubre, a lo mejor vamos a incumplir las propias promesas, con lo cual, les entran las prisas. Y esto será, la decisión de hoy que tomaremos en función del cálculo de vacunas que llegan o no llegan. Siempre se dice mañana llegan un millón 200 mil de Pfizer, después no aparecen o luego vienen la semana siguiente, etc.

Y otra de las cosas que a lo mejor se cotempla es otra cosa que dijo Díaz Ayuso porque como lo dijo Díaz Ayuso a unos les entró el vómito rápido, o sea, no estaba mal tirado lo de permitr a las empresas que vacunen a sus empleados. El Ministerio de Seguridad Social ha dicho que no es mala idea, es decir, que las mutuas de trabajo puedan ayudar a vacunar a los empleados de una empresa, aunque con la prohibición de que las empresas no pueden comprar vacunas. Las pueden poner si se las cede la comunidad autónoma.

Miren ustedes, dentro de tiempo habrá más vacunas, la vacuna de Curevac, los alemanes han dicho que no hay problema, que salen adelante con los faroles, con más de 250 millones de dosis. Todavía tienen que hacerlo, tiene que aprobarlo la EMA. Bueno, lo de siempre.

Y el otro asunto del día es el de la Superliga. Oiga, yo les confieso que no tengo tan claro cómo son las cosas. Algo recuerdo, que decía siempre José María García. La UEFA, unión de fútbol asociado. Efectivamente, un grupo de vividores, de mangantes y de mafiosos. Y la FIFA seguramente también. Pero tanto UEFA como FIFA como buena parte de los Gobiernos se han opuesto a la idea de la Superliga, es decir, de que 20 clubes que organizan su propia Champions, para entendernos, se enfrentan constantemente entre ellos, van eliminando a cinco, sustituyendo a otros cinco, etc. Incluso han amenazado con expulsar a las selecciones nacionales que forman parte de esa competición.

Y lógicamente este tipo de medidas, como todo en la vida, tiene pros y contras. De un lado, se potencia el espectáculo, se garantizan partidos entre los principales clubes de España, de Europa, de Gran Bretaña... Veremos Francia y Alemania si entran, pero, claro, de otro existe el temor de que se degraden las competiciones nacionales, que quizás se debilote al resto de clubes con dos categorías muy evidentes e incluso poniendo en riesgo las ligas nacionales. Y así están las cosas.

Florentino suele perder pocas veces, es decir, que el hecho de que lo encabece el presidente del Real Madrid a algunos les hace ver que habrá Superliga en agosto, independientemente de que antes o después se tengan que sentar UEFA, FIFA, los grandes, los no grandes y todos los demás. Pero ya hay dinero detrás de ese proyecto que acude al reclamo de algo que le gusta. Y cuando los Amazon y compañía empiezan a olisquear y a entrar en esa idea es que puede ir hacia delante.

Aquí el botón nuclear sería que la UEFA se atreviera el próximo viernes a echar de las semifinales de la Champions a Real Madrid, Manchester City y Chelsea. Dejar fuera a esos tres equipos que tienen derecho a luchar por la final podría ser un punto de no retorno. Ahora mismo los nervios están de qué manera, pero es que unos y otros... Decía Naranjo “la que has liado, pollito”. Pero es verdad, la que se ha liado con esto que tiene hasta a los gobiernos, por cierto, en contra de la idea de la Superliga.

Luego hay otras cosas de las que hablar porque Alemania en el ámbito económico está diciendo que más pronto que tarde tiene que haber un plan de ajuste fiscal en España porque tiene una deuda pública que supera el 120% del PIB.

Y, además, vaya vergüenza que está pasando el Gobierno de Sánchez en Bruselas por el Poder Judicial. Ayer Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, tuvo que rendir cuentas ante la vicepresidenta de la Comisión hasta tal punto que tuvo que comprometerse a que España no va a reformar el Poder Judicial contra las directrices que marca la Unión Europea, que era su idea. Así que, entre una cosa y otra, entre Superliga, las vacunas que no llegan, que llegan pero que se espacian, formamos la información de un día como el de hoy que tiene otras claves.