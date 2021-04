Jordi Cruz se moja y deja claro a quién votaría en las elecciones de Madrid: "Nunca le habría votado"

Jordi Cruz es uno de los chefs más conocidos de nuestro país. Junto con Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, forma el trío de jueces de 'MasterChef' uno de los concursos estrella de Televisión Española. Desde que empezase en televisión el catalán ha conseguido cosechar una imagen de "duro" que contrasta con el carácter de sus compañeros. Aun así, la relación entre los tres es inmejorable y Jordi Cruz ha salido al paso de recientes rumores que le ponían lejos del programa.

Aunque los jurados de 'MasterChef' se centren en sus programas y la gestión de sus exitosos restaurantes, no son ajenos a la política y la situación actual que vive nuestro país. En este año de pandemia la hostelería y la restauración han sufrido de primera mano los efectos económicos del coronavirus, con una caída de clientes, ingresos y, en consecuencia, aumento de las quiebras y los cierres. Jordi Cruz no ha sido ajeno a esta situación y no ha dudado en mojarse sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid, para apoyar a un candidato. Mejor dicho, a una candidata.

Jordi Cruz, a favor de Ayuso y de sus medidas para salvar a la hostelería

Ha sido en una entrevista en la Cadena SER, donde Jordi Cruz, al hablar de las consecuencias que ha tenido la pandemia, ha querido comparar las situaciones que viven Cataluña y la Comunidad de Madrid. "No puede haber tanta diferencia entre lo que se hace en Barcelona y lo que se hace en Madrid", ha asegurado Cruz.





"Yo que jamás habría votado al PP, ahora votaría a Ayuso. ¡No puede ser!", ha afirmado un sorprendido Jordi Cruz que terminaba preguntándole a la mesa de contertulios: "¿Qué está pasando?". Y es que en ese mismo momento el también chef, Carles Abellán aseguraba que aun "siendo de izquierdas" también votaría a Isabel Díaz Ayuso. Toda una declaración de intenciones de dos chefs de renombre que no deja de evidenciar las diferentes condiciones con las que miles de hosteleros, cocineros y empresarios del sector se han tenido que enfrentar en función del lugar en el que tenían su negocio.

Cómo está la situación en Madrid y en Cataluña

Prácticamente desde que comenzó la pandemia en España, la Comunidad de Madrid ha sido muy duramente criticada por las medidas que ha ido tomando. La región ha intentado mantener sus fronteras siempre abiertas salvo cuando ha sido obligatorio hacer cierres perimetrales. Sin llegar a cerrar la hostelería ni los interiores de los bares y restaurantes, y con un toque de queda relativamente flexible, Madrid ha sido capaz de superar la tercera ola con la estrategia de los cierres perimetrales por Zonas Básicas de Salud.





En este sentido las medidas, duramente criticadas e incluso puestas en entredicho, han llevado a Madrid estar en una situación de riesgo extremo cuando otras comunidades, con restricciones aún más duras, han alcanzado niveles de incidencia tan altos o incluso mayores que los de la región madrileña.

El pasado viernes, el Gobierno de la Generalitat anunció que se iban a prolongar las medidas restrictivas, lo cual mantendrá cerrada la comunidad hasta el próximo 26 de abril. Asimismo, y una de las medidas más duras, es la del cierre comarcal. El toque de queda está fijado a las diez de la noche. No se permite la reunión de no convivientes en espacios privados. En espacios públicos pueden reunirse hasta seis personas y cuatro en espacios cerrados. Los aforos en grandes superficies será del 30 por ciento, del 50 en actividades culturales y un máximo de 250 personas en casinos y salas de juego.