Jordi Cruz rompe su silencio y explica si Dabiz Muñoz lo va a sustituir en MasterChef: "Lo cuento todo"

Uno de los jueces más controvertidos del reality 'MasterChef', Jordi Cruz, ha roto su silencio en las últimas para hablar sobre el posible fichaje del chef del restaurante DiverXO, Dabiz Muñoz, al talent show culinario de TVE.

Lo ha hecho momentos antes de que 'MasterChef' arranque de forma oficial una nueva temporada en la cadena pública, que este 2021 afronta su novena temporada marcada, como no podía ser de otra manera, por la pandemia.





'MasterChef' bate un nuevo récord

El coronavirus, y el tiempo que los españoles hemos tenido que pasar durante todo este 2021 en nuestros hogares, ha hecho que millones de ciudadanos hayan decidido invertir el tiempo que antes se lo dedicaban al ocio y a sus amistades, a la cocina. Y es que en esta novena edición han sido 70.000 personas las inscritas, de quienes solo han superado la primera eliminatoria 50.





Este medio centenar han sido quienes han tenido el primer contacto con los tres jueces del concurso, que como viene siendo habitual, han seguido siendo Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. De sus deliberaciones y primeras impresiones, los tres jueces han decidido a los quince concursantes que semana a semana lucharán por seguir entre los fogones de TVE.





A la par de que se está llevando a cabo esta nueva edición, el concurso de TVE y su productora ya están empezando a preparar la edición de famosos del programa, que como viene siendo habitual se desarrollará tras el verano y de momento la única concursante que hay confirmada es la hija de María Teresa Campos, Terelu.

Jordi Cruz rompe el silencio sobre su futuro en el programa

Sin embargo, una de las noticias que en los últimos tiempos más ha sonado en algunos medios de comunicación es el posible cambio que se puede producir en el programa. Y es que, se ha comentado la posibilidad de que el exitoso chef Jordi Cruz salga del reality para sustituirle por el chef de DiverXO.





“Yo soy una persona que lo cuento todo y no hay nada de verdad en esa noticia.", ha querido desmentir el juez en la presentación ante los medios. Sin embargo, no ha tenido problema en hablar de cómo cree que sería el programa si eso llegase a suceder. "Si la responsable de la productora me dijera que quiere cambiarme por otro cocinero por la razón que sea, lo aceptaría, pero no es cierto. Lo haría muy bien, te diría que seguro y que es igual de chungo que yo o más”, ha explicado. “Si un día pasase eso, lo contaría y punto”, ha querido zanjar.

