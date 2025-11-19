Los consejos del sector bancario para un Black Friday online seguro
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
En estos días comienza el Black Friday y 4 de cada 10 compras las haremos online. Una época de grandes ofertas y muchas compras, en la que los ciberdelincuentes aprovechan para hacer su particular agosto. Por eso, prudencia y prevención para proteger nuestros datos personales.
No te fíes de grandes ofertas de páginas que no conozcas y en vez de hacer clic en los enlaces de supuestas ofertas visita directamente la web de la tienda.
Y antes de introducir tus datos personales, comprueba que estás en una página web segura, de las que empiezan por HTTPS. Con S de segura.
Y recuerda: el sector bancario, contigo.
