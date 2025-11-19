Zaragoza se planta ante el AVE de Puente y exige su parada: "No nos dejarán en el andén"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha mostrado su total oposición a los planes del ministro de Transporte, Óscar Puente, sobre la nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, Chueca ha exigido que se mantengan las paradas en la capital aragonesa y ha criticado duramente la gestión del ministro.

Zaragoza no se baja del tren

Tras el anuncio de un futuro AVE Madrid-Barcelona a 350 kilómetros por hora, la alcaldesa ha enviado una carta al ministro para solicitar una reunión urgente. El objetivo es asegurar que Zaragoza, la cuarta ciudad de España con más de 700.000 habitantes, no pierda sus conexiones actuales de aproximadamente una hora y cuarto, que considera una de sus grandes "ventajas competitivas" con Madrid y Barcelona.

RENFE AVE

Chueca ha recordado que en septiembre el ministerio "quitó los trenes de bajo coste, los Avlo", lo que "ha supuesto que los zaragozanos tengamos que pagar un 40 por ciento más" por viajar a Madrid o Barcelona. Su postura es tajante: "no puede ser que tengamos Barcelona, Madrid conectada en 2 horas, y que eso sea a costa de dejar a los zaragozanos en el andén".

Un polo de atracción para la inversión

Durante la entrevista, Chueca ha destacado el gran momento que vive la ciudad como foco de inversión, con la llegada de multinacionales como Amazon, Microsoft, Blackstone e Inditex. Atribuye este éxito a la ubicación estratégica de la ciudad, la disponibilidad de suelo y, sobre todo, el potencial de las energías renovables, claves para la instalación de centros de datos.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza

La estrategia de la alcaldesa pasa también por la internacionalización, con recientes viajes a Estados Unidos y China para atraer inversiones. Su oferta es clara: que "Zaragoza sea la puerta de entrada de las empresas chinas a Europa y a Latinoamérica", aprovechando las oportunidades de la globalización para generar riqueza local. Según Chueca, las facilidades administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón son otro factor decisivo.

La conexión con Huesca, a debate

En cuanto a la conexión ferroviaria con Huesca, Chueca ha rebatido al ministro Puente, quien la considera inviable por no ser rentable. "La movilidad es un servicio público y no solamente es una cuestión de rentabilidad", ha defendido la alcaldesa, argumentando que una mayor frecuencia de trenes es necesaria para el desarrollo económico de Huesca y para los muchos ciudadanos que se desplazan entre ambas ciudades.