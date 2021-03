La decisión de Telecinco que aparta a Sonsoles Ónega de 'Ya es mediodía'

El pasado jueves, los espectadores de 'Ya es mediodía' se toparon con una inesperada sorpresa al no ver al frente del espacio a Sonsoles Ónega, como es habitual. En su lugar, Marc Calderó presentaba el programa de Telecinco. Como consecuencia del coronavirus, nada más darse cuenta del detalles, han saltado todas las alarmas.

La preocupación por la presentadora se potenció al ser conscientes de la noticia sobre que Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat se encuentran confinados en casa al haber tenido contacto con un positivo, dado que los compañeros de cadena podrían haberse contagiado entre ellos.

"Siguiendo el protocolo de prevención Covid de Mediaset España, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat comienzan un periodo de cuarentena por contacto estrecho con un caso positivo y serán sustituidos por Ana Terradillos y Mónica Sanz en 'El Programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día' respectivamente", comunicó Mediaset.

Tanto Joaquim como yo nos hemos hecho pruebas de antígenos y hemos dado negativo en covit, pero siguiendo el protocolo haremos cuarentena y nos realizaremos nuevos test pasados unos días.

Estamos fenomenal y espero que sigamos así. https://t.co/cIMRGhAwUh — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 24, 2021

"Tanto Joaquín como yo nos hemos hecho pruebas de antígenos y hemos dado negativo en covid, pero siguiendo el protocolo haremos cuarentena y nos realizaremos nuevos test pasados unos días. Estamos fenomenal y espero que sigamos así", aseguró Quintana para tranquilizar a sus seguidores.

Además, al comienzo del programa, Calderó no dio ninguna explicación que aclarase el motivo de la ausencia de Ónega. El conductor del espacio dio paso, directamente, a su compañero José Araque para que diera la última hora sobre la visita de los Reyes al Principado de Andorra justo un día después del primer acto en solitario de la Princesa Leonor. Lo que preocupó aun más a los espectadores.





La decisión de Telecinco

Sin embargo, tras devolver la conexión a plató, Calderó desvelo el motivo por el que su compañera no se encontraba presentado el programa de Telecinco. "Hoy estoy presentando. No se preocupen, Sonsoles está perfectamente, lo que pasa es que está con una grabación y hoy no puede presentar el programa. Mañana si estará", aseguró.

De esta manera, el presentador sustituto dejaba claro que Ónega se encuentra perfectamente y que su desaparición no ha sido consecuencia del coronavirus ni de una cuarentena preventiva como Ana Rosa y Prat. Lo que se ha podido comprobar este viernes, dado que la presentadora ha vuelto a coger las riendas del programa.

A pesar de desvelar el motivo por el que la comunicadora se había ausentado, el presentador sutituto no concretó qué espacio estaba grabando su compañera concretamente, lo que se ha confirmado este viernes. Ónega se encontraba grabando un especial del 15-M producido por Mediaset en colaboración con Unicorn Content.

Dentro de menos de dos meses será el décimo aniversario de las protestas que se celebraron el 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol, las que dieron lugar a un movimiento y la aparición de una nueva generación de políticos de diferentes ideologías. La presentadora de 'Ya es mediodía' será el rostro que dará vida a este especial, '15 M ¿Generación perdida?' y contará todo lo que significó este movimiento y los objetivos que se han cumplido, o no, desde entonces.





La periodista entrevistará a figuras políticas, conocidos rostros de los medios de comunicación y la cultura para obtener todas las respuestás en relación a la evolución de este movimiento

"Han pasado más cosas en diez años que en los últimos 40, así que recorremos la década a través del testimonio de presidentes de gobierno, líderes de partidos de la llamada nueva política y personajes que observaron de cerca el fenómeno que lo cambió todo, el 15 M", ha explicado Ónega. "Impresiona volver a ver las imágenes de esta década y colocar ante ellas a sus protagonistas. Ha pasado el tiempo suficiente para analizar con detalle qué ha pasado en España, qué hay en la cuenta de resultados de todas esas fuerzas nuevas que vinieron a cambiarlo todo; y por qué el consenso ha perdido su épica y los políticos no son percibidos hoy como una herramienta eficaz para solucionar los problemas de la gente", ha añadido.