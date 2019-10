La canción sobre Puigdemont cantada por Vox en Vistalegre, lo más visto en COPE.es

1. La canción sobre Puigdemont usada por Vox en Vistalegre que ha hecho estallar a los independentistas

El mitin de Vox en Vistalegre este fin de semana ha vuelto a poner a la formación de Santi Abascal en el centro del debate público en plena precampaña electoral. Y entre los momentos más recordados del acto aparece un momento en especial: el momento en el que el partido utilizó una canción sobre el expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, para dar paso a la responsable de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

"Puigdemont, te vamos a meter en prisión", dice la canción, un lema que fue coreado por los simpatizantes del partido que acudieron a Vistalegre.

Vídeo

2. La pregunta machista de Marta Flich que deja helado a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias estuvo este miércoles en 'Todo es mentira', el programa de Cuatro que dirige Risto Mejide y en el que colabora Marta Flich. Durante la entrevista, la periodista le hizo una pregunta al líder de Podemos que lo dejó sin palabras y que fue calificada como machista por muchos.

Vídeo

3. La metedura de pata geográfica de Pedro Sánchez que le posiciona en el centro de las burlas

Pedro Sánchez, por una cosa o por otra, es noticia de actualidad en las últimas semanas, ya sea por referirse a la DANA como si se tratase del nombre propio de un huracán, o el lío del presidente del Gobierno en funciones entre el jamón serrano y el jamón ibérico. En este caso, el secretario general y candidato del PSOE a las próximas elecciones del 10 de noviembre, ha tenido un curioso desliz a la hora de desglosar e informar sobre su itinerario en campaña.

Vídeo

4. Arturo Pérez-Reverte responde así a una independentista que le acusa de “odiar a Cataluña”

El escritor, Arturo Pérez-Reverte, es objeto en muchas ocasiones de ataques en redes sociales por expresar su opinión sobre términos como “facha”, sobre el independentismo, Cataluña o sobre otros aspectos de la política en España. Este martes una usuaria de redes sociales le acusaba de utilizar el “odio a Cataluña” para vender libros.

Así lo expresaba la usuaria de Twitter, Either Mark, que, a raíz de la entrevista del autor de “Falcó”, “Alatriste” o “La Reina del Sur” en Herrera en COPE, criticaba duramente al autor. “Pérez-Reverte "Los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados" Y ha insistido con estas palabras: "Es que los tontos ya no son interesantes. Y Torra es tonto". El odio a Catalunya vende libros”, escribía la usuaria en su perfil personal.

Vídeo

5. Pérez-Reverte deja K.O. a Torra con estas sinceras palabras en Herrera en COPE

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido muy duro con el president de la Generalitat, Quim Torra, cuando le han preguntado por él durante su entrevista en 'Herrera en COPE'.

"¿Considera a Torra un personaje peligroso?", preguntaba Goyo González a Pérez-Reverte. "Considero que los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados", ha respondido el novelista. "Torra no ha tenido frontera", repreguntaba Goyo. "La frontera ha estado ahí, pero no la ha usado", decía Reverte. "Entiendo, por tanto, que Torra es una excepción en su atracción por los tipos peligrosos". "Es que los tontos ya no son interesantes", decía Reverte. "Y Torra es tonto", zanjaba contundente el escritor.