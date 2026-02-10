Juanma Castaño, sobre el caso Carvajal: "No creo que Arbeloa se pegue un tiro en el pie por algo que sucedió hace años sobre si uno le quitó el puesto al otro"

La suplencia de Dani Carvajal en el Real Madrid se ha convertido en un tema de debate. Durante el programa El Partidazo de COPE, Juanma Castaño y su equipo de colaboradores han analizado una situación que ha generado un choque de pareceres: mientras el jugador se siente en plenas condiciones para competir, el cuerpo técnico encabezado por Arbeloa opta por la prudencia. En el entorno del club se ha abierto el debate sobre si hay 'caso Carvajal', una polémica que crece con cada partido en el que el capitán ve los minutos pasar desde el banquillo.

La visión del club: prudencia con su rodilla

Desde el Real Madrid se transmite un mensaje de tranquilidad y cautela. Según ha informado el periodista Melchor Ruiz, en el club entienden la situación como "cosas del fútbol" y señalan que la decisión es puramente técnica. Arbeloa, quien trabaja a diario con Carvajal, considera que, pese a tener el alta médica, "todavía le queda un poquito más". La razón principal es el historial de la rodilla derecha del jugador, que ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas, una de ellas una artroscopia el pasado 28 de octubre. El objetivo es evitar a toda costa una recaída en una "rodilla que está muy machacada".

AFP7 vía Europa Press Daniel Carvajal del Real Madrid CF

En la otra cara de la moneda se encuentra el propio Dani Carvajal, cuyo entorno transmite que está "mosca" y "no entiende la situación". El lateral considera que está perfecto para jugar, una sensación refrendada tras un viaje a Inglaterra para revisar la articulación. Los datos apoyan su frustración: de los últimos 10 partidos, ha sido convocado para todos, pero solo ha disputado 27 minutos repartidos en dos encuentros. Su malestar se acrecentó el día del Rayo Vallecano, cuando esperaba jugar y se quedó en el banquillo.

El futuro y la competencia

La situación es especialmente delicada porque Carvajal se está jugando muchísimo. No solo está en juego su futuro en el Real Madrid, ya que acaba contrato, sino también su presencia en el próximo Mundial. Para un futbolista considerado una "leyenda a la altura de Luka Modric", ver cómo otros compañeros, como un canterano o Tren, que se recuperó más tarde, le adelantan en la rotación, ha supuesto un cambio de estatus inesperado que pone en cuestión el trato que recibe. El análisis sobre la ausencia de minutos de Carvajal es una constante en el entorno madridista.

No se va a pegar un tiro en el pie"

Descartando viejas rencillas y teorías

En medio del debate, han surgido teorías que apuntan a un posible conflicto personal pasado entre Arbeloa y Carvajal, quienes compitieron por el mismo puesto. Juanma Castaño ha sido tajante al respecto: "No, pero yo que Arbeloa tome una decisión, ahora pensando en los partidos del Madrid, de algo que sucedió hace 14 o 15 años sobre si 1 le quitó el puesto... no se va a pegar un tiro en el pie". El presentador defiende que el entrenador no actuaría en contra de los intereses del equipo, y otras voces confirman que entre ambos hubo "una buena relación, no hay para nada, ninguna herida del pasado".

AFP7 vía Europa Press Daniel Carvajal del Real Madrid CF

Otra de las hipótesis que se ha puesto sobre la mesa es que Arbeloa podría estar cumpliendo "una orden desde arriba" para no renovar a Carvajal. Melchor Ruiz ha calificado esta idea como "tan falso como lo de la mala relación del pasado". Ha asegurado que "Arbeloa tiene mucha más personalidad como para acatar una orden" de ese calibre y ha recordado que el club no tiene intención de no renovar al lateral. De hecho, cuando sufrió su gravísima lesión en 2024, el Real Madrid "lo primero que hace es renovarle".

En definitiva, el 'caso Carvajal' se presenta como un choque de perspectivas. Por un lado, la impaciencia y las ganas de un jugador capital que necesita ritmo de competición para recuperar su mejor versión. Por otro, la decisión deportiva de un técnico que, viéndole entrenar a diario, considera que aún no ha alcanzado el alta competitiva necesaria para afrontar la exigencia de LaLiga y la Champions.