Carlos Herrera se desternilla dando una lección a Sánchez de cómo diferenciar el jamón serrano del ibérico

Carlos Herrera ha dedicado unas palabras al error de Pedro Sánchez durante su visita a la Feria de Zafra. Allí confundió el jamón serrano con el jamón ibérico, lo que ha suscitado las risas del comunicador, quien impartió una lección de cómo diferenciar uno de otro, ante el desconocimiento del presidente en funciones:

"La feria de Zafra, que es una feria muy importante, en Badajoz, Extremadura. Es una de las mecas del jamón ibérico, como lo es Huelva, como lo son Los Pedroches, como lo es Guijuelo... y se ve que alguien le dijo (uno de estos storytellers): 'Oye, mira, presidente, los aranceles pueden afectar al jamón, entonces habría que decir, hombre, que los productos españoles tal y que cual". Y va Sánchez y dice que cuando vino el presidente chino comió jamón serrano extremeño".

Después de esto, Herrera se dirigió con más énfasis al presidente en funciones: "Vamos a ver, Sánchez, el jamón extremeño, yo no dudo que efectivamente habrá jamón serrano extremeño, pero el jamón competitivo que comió el chino si fue extremeño, que pudo ser de Huelva o de Guijuelo, fue jamón ibérico. ¿Qué diferencia hay entre el jamón serrano y el jamón ibérico? Pues que el jamón serrano es de cerdo blanco, cerdo estabulado que come piensos. ¿Y es parecido al ibérico? Pues hombre son primos lejanos. Ojo, hay buen jamón serrano en España, como en Teruel. (...) El serrano es más salado y menos calórico, de un color así rosáceo. El ibérico es un cerdo autóctono de España que come bellota cuando hace montanera, bellota o hierbas y todo lo que le eches, y el otro come pienso".