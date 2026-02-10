COPE
La firma de José Luis Restán en Mediodía
La firma de José Luis Restán en Mediodía

El núcleo de la identidad sacerdotal

Escucha la Firma de José Luis Restán del martes 10 de febrero

Mil doscientos sacerdotes de la diócesis de Madrid se han reunido esta semana en torno a su arzobispo en la asamblea presbiteral Convivium
Escucha la Firma de José Luis Restán del martes 10 de febrero

José Luis Restán

Mil doscientos sacerdotes de la diócesis de Madrid se han reunido esta semana en torno a su arzobispo, el cardenal José Cobo, en la asamblea presbiteral Convivium. La convocatoria era una llamada “a reencontrarnos, a mirarnos con verdad, a dar gracias juntos al Señor por la vocación que nos une, y a dejarnos renovar por el Espíritu”. También se planteaba la pregunta de qué pastores necesita hoy Madrid, una de las urbes más dinámicas de Europa y una diócesis singular por la vitalidad de su tejido parroquial y asociativo, y por los fermentos de caridad y de cultura nueva que nacen de sus comunidades.

En una carta llena de afecto, de profundidad y concreción, el Papa León XIV se ha dirigido a sus “queridos hijos”, los sacerdotes de Madrid, y, en cierto modo, a toda la gran diócesis madrileña. Lo primero que les pide es leer con hondura el momento que nos toca vivir a la luz de la fe, tomando nota del profundo cambio cultural que está experimentando nuestra sociedad: muchos de los presupuestos que durante siglos facilitaron la transmisión del mensaje cristiano, han dejado de ser evidentes e incluso comprensibles, pero, por otra parte, se observa una búsqueda más auténtica una vez que se ha experimentado el vacío que dejan tantas falsas promesas. León ha dicho a los curas de Madrid que no se trata de inventar modelos nuevos ni de redefinir la identidad del sacerdocio, sino de volver a descubrir su núcleo: dejar que Cristo dé forma a su vida. Les ha recordado que la vida sacerdotal no se sostiene por sí misma, sino en el testimonio apostólico recibido y transmitido en la Tradición viva de la Iglesia y custodiado por el Magisterio. Y les ha hablado de la Iglesia como “una casa que acoge, que protege y que no abandona”. Esta asamblea ha sido un gran gesto de comunión que habla por sí mismo al pueblo cristiano y, más allá, al conjunto de la sociedad madrileña.

Tracking