Pérez-Reverte deja K.O. a Torra con estas sinceras palabras en Herrera en COPE

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido muy duro con el president de la Generalitat, Quim Torra, cuando le han preguntado por él durante su entrevista en 'Herrera en COPE'.

"¿Considera a Torra un personaje peligroso?", preguntaba Goyo González a Pérez-Reverte. "Considero que los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados", ha respondido el novelista. "Torra no ha tenido frontera", repreguntaba Goyo. "La frontera ha estado ahí, pero no la ha usado", decía Reverte. "Entiendo, por tanto, que Torra es una excepción en su atracción por los tipos peligrosos". "Es que los tontos ya no son interesantes", decía Reverte. "Y Torra es tonto", zanjaba contundente el escritor.

Arturo Pérez-Reverte ha sido entrevistado en Herrera en COPE para presentar su última novela, Sidi, que cuenta la historia del Cid Campeador: “He intentado contar el Cid como lo habría contado John Ford”.

Reverte ha intentado explicar el mito que rodea a la figura del legendario soldado medieval: “El Cid es un mercenario. Era un tiempo duro, donde la gente tenía que ganarse el pan y peleaban por un cuenco de arroz al día”.

Una figura que fue alzada y posteriormente denostada: “El franquismo abusó del Cid como de Don Pelayo, de los tercios...Lo puso como paladín de la cristiandad y no era así. Él era un hombre que intentaba sobrevivir en un mundo duro con gente dura”. Un luchador que intentaba buscarse la vida: “El Cid no lucha por la patria ni por la Reconquista, él lucha por sobrevivir. Apaleó tanto a moros como a cristianos”.

Un ejemplo de líder “Sidi es un manual sobre cómo ser un buen líder. Cómo un hombre se hace una leyenda en la frontera en solo un año” en una España que nada tiene que ver con la de ahora. “Musulmanes, judíos y cristianos coexistían, pero esa convivencia idílica que se vende nunca existió”.

Mucho se puede descubrir sobre la figura del Cid en la nueva novela de Arturo Pérez-Reverte, Sidi.