El adiós en el peor momento posible para Jesús Cintora, entre lo más leído de la semana

Jesús Cintora

Este último año, muchas personas han tenido que hacer frente a las pérdidas de sus seres queridos, dado que la pandemia por coronavirus ha quitado muchas vidas, en concreto de personas mayores.

Este ha sido el caso de Jesús Cintora. A pesar de estar aprovechando una gran oportunidad con 'Las cosas claras', no todo ha sido un camino de rosas para el presentador, dado que su estreno como presentador en TVE se ha visto muy perjudicado en los últimos meses.

Seguro que si llegan a saberlo antes, el grupo de amigas que pagó esta cuenta desorbitada se ahorran la bebida y quizás algún que otro producto del ticket. Recordamos la que ha sido una de las noticias más leídas de COPE.es en este año 2020. Ocurrió en un bar de la isla de Formentera en pleno mes de agosto.

Un grupo de chicas viajó hasta Formentera para pasar unos días de vacaciones dentro de una nueva normalidad que ha afectado especialmente al sector de la restauración.

Dabiz Muñoz, uno de los cocineros más importantes de nuestro país, ha estado presente este lunes en la Gala Michelin, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

La Guía Michelín es la hoja de ruta más importante de la gastronomía y esta distinción reconoce a los mejores restaurantes a nivel mundial. En este sentido, este lunes se ha celebrado en Madrid la gala en la que se ha procedido a hacer el reparto de las estrellas. Entre los chefs más reconocidos, que ha renovado sus tres estrellas, está Dabiz Muñoz, chef de DiverXo, uno de los más reconocidos y premiados de la capital de España.

'La Voz'

Este jueves, se estrenó la segunda edición de 'La Voz senior' en Antena 3. Se celebró la primera gala de las audiciones a ciegas, la cual estuvo llena de risas y momentos emotivos, sobre todo cuando descubrieron tras sus asientos a un viejo amigo. Entre los concursantes se encontraba Andrés Caparrós, un conocido presentador de televisión y padre de Alonso Caparrós, colaborador de los espacios de Telecinco.

Ana Obregón y Anne Igartiburu

Tras pasar por uno de los momentos más complicados de su vida al despedirse de su hijo, Alejandro Lecquio García, la presentadora comenzó a recibir buenas noticias para su trayectoria televisiva. Hace unas semanas, RTVE anunció que Ana Obregón presentaría las Campanadas2020-2021 junto a Anne Igartiburu.

No obstante, aunque su entorno se ha alegrado mucho por su reaparición en la pequeña pantalla, parte de la audiencia y algunos de sus compañeros la han criticado por ello. Este fue el caso de Carmen Lomana, quien, a pesar de no querer "juzgar a Obregón en ningún sentido" reconoció que ella no podría haber aceptado presentar las Campanadas:"Pero es el día más alegre del año. Con el luto, es un dolor tan grande cuando quieres tanto a una persona como ella a su hijo, o como yo podía querer a mi marido. A mi me dicen a los 6 meses que presente el 'Feliz Año' y es que, vamos, se me abren las carnes".