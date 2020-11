Ana Obregón y Anne Igartiburu serán las encargadas de presentar las Campanadas en RTVE

Este martes, 'La Hora de La 1' ha desvelado una de las incógnitas televisivas más esperadas en el mes de diciembre. Este año, por primera vez, las Campanadas de RTVE estarán presentadas por dos mujeres: Ana ObregónyAnne Igartiburu. Estas dos profesionales ya son veteranas en la retransmisión de fin de año, ya que ambas han sido las presentadoras que más veces han dado la bienvenida al año junto a los espectadores.

Esta noticia ha sido muy bien recibida para el público y los colaboradores del espacio de TVE: "Lo anhelaba mucho, el año pasado me lo dejó caer, me dijo que sería fantástico hacer las campanadas, me lo dijo cuando hicimos el programa de 'Lazos de Sangre'", ha comentado Boris Izaguirre. Además, Izaguirre ha opinado que Igartiburu habría aceptado la petición al ser la primera vez que TVE pone al frente de esta celebración a "dos presentadoras".

Tras anunciarse este hecho, las comunicadoras se han mostrado muy emocionadas con esta responsabilidad, sobre todo Obregón, quien se encuentra en un momento muy delicado por el reciente fallecimiento de su hijo, Alex Lequio.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor", ha comentado la actriz.

Por otro lado, Igartiburu, quien sumará 16 años consecutivos al frente de la emisión desde la Puerta del Sol, ha definido esta oportunidad como algo "muy especial": "Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial. No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores".

"Vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra Casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos", ha añadido la periodista.

Programación navideña de RTVE

De la misma manera, la cadena prepara una gran programación navideña para hacer más amena esta experiencia durante la pandemia. Como ya es habitual, la música acaparará la gran parte de la noche gracias a 'Telepasión', donde podremos disfrutar de Florentino Fernández, Alaska y La Terremoto de Alcorcón, Pablo Alborán, Vanesa Martín o Raphael.

Asimismo, José Mota volverá como cada año a La 1 para hacer reír a los espectadores con su especial de Nochevieja. También se emitirá 'Feliz 2021', un especial con más de 70 artistas nacionales presentado por Flo y Chenoa.