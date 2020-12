Acusan a Ana Obregón de no querer presentar las campanadas con Anne Igartiburu: "Lo hará con otra"

Tras pasar por uno de los momentos más complicados de su vida al despedirse de su hijo, Alejandro Lecquio García, la presentadora comenzó a recibir buenas noticias para su trayectoria televisiva. Hace unas semanas, RTVE anunció que Ana Obregón presentaría las Campanadas2020-2021 junto a Anne Igartiburu.

No obstante, aunque su entorno se ha alegrado mucho por su reaparición en la pequeña pantalla, parte de la audiencia y algunos de sus compañeros la han criticado por ello. Este fue el caso de Carmen Lomana, quien, a pesar de no querer "juzgar a Obregón en ningún sentido" reconoció que ella no podría haber aceptado presentar las Campanadas:"Pero es el día más alegre del año. Con el luto, es un dolor tan grande cuando quieres tanto a una persona como ella a su hijo, o como yo podía querer a mi marido. A mi me dicen a los 6 meses que presente el 'Feliz Año' y es que, vamos, se me abren las carnes".

En cambio, Jaime Peñafiel fue algo más duro y aseguró que la actriz "se está 'rentabilizando' hasta la náusea la muerte del hijo": "Reconozco y admiro, a pesar de mis críticas, el supremo esfuerzo de coraje de Ana, al mostrar solidez para acompañar a su hijo en sus últimos momentos, pero no me parece de recibo exponer públicamente en revistas y en la tele ese shock emocional pero, sobre todo, estar dando esas campanadas tan festivas en la Puerta del Sol".

"El morbo nunca conforta sino que escandaliza, querida mía. Yo que tú, no lo haría. Cada uno vive la muerte de un hijo como puede, pero hay que entender lo que piensan y sienten quienes como yo ha pasado exactamente por lo mismo. Incluso en peores circunstancias. Cierto es que no hay terapia mágica, cada uno tiene que encontrar lo que le sirve. Pero el duelo hay que recorrerlo. No hay atajos. Solo el tiempo. Y a veces ni eso. Debemos aprender a vivir con la pérdida que forma parte de nuestra identidad como padres. El dolor siempre será parte de nuestra vida. Pero tendrás que reconocer, querida Ana, que la muerte de Álex te ha resucitado artísticamente y que tú lo has aprovechado", aseguró Peñafiel.

"La Obregón no quiere a la Igartiburu"

A raíz de esto, el periodista ha vuelto a hablar al respecto en el medio digital LOC y ha reconocido que "la Obregón no quiere a la Igartiburu". Según ha dejado caer el comunicador en su polémica publicación, Igartiburu será irrelevante, dado que todas las miradas se centrarán en Obregón, podría presentar sola, pero le han puesto a una compañera que pueda relevarle en el caso de que la emoción la pueda en directo al recordar a su hijo.

"A ella le hubiera gustado dar las campanadas con Raffaela Carrà o Laura Valenzuela pero lo hará 'con otra' ¿Se la han impuesto?", ha revelado Peñafiel, tras asegurar que la actriz quería despedir el año en la Puerta del Sol con una de las míticas mujeres anteriormente citadas.