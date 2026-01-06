La Iglesia crece gracias a los "héroes de la fe": los catequistas que sostienen el catolicismo en el mundo

La Iglesia católica ha experimentado un crecimiento de 15 millones de nuevos fieles en un año, con especial fuerza en continentes como África y Asia (Agenzia Fides, 2025). Detrás de estas cifras se encuentra la labor fundamental de más de 2,8 millones de catequistas en todo el mundo, considerados por muchos como los "apóstoles del siglo XXI". Así lo ha explicado José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), en una entrevista en el programa 'Mediodía COPE' con Ángela Sánchez.

Gallardo los ha definido como "héroes de la fe", personas que se encuentran en la "primerísima línea de evangelización" en regiones y circunstancias muy difíciles. Son laicos, religiosos y religiosas que trasladan la enseñanza del Evangelio, administran sacramentos en ausencia de sacerdotes y, sobre todo, ofrecen un "testimonio vivo de lo que es la fe".

Una vida de servicio y riesgo

La dedicación de estos evangelizadores a menudo implica enfrentarse a la pobreza, la marginación y la persecución. Un ejemplo es Babu, un catequista en Pakistán, donde los cristianos son una minoría que apenas alcanza el 1,5% de la población. A pesar de las dificultades, sigue la tradición familiar: "Estoy orgulloso de ser catequista. Mi bisabuelo fue catequista, y también lo fueron mis padres".

Lo más sobrecogedor, según ha contado Gallardo, es que tras ser liberados, "volvieron a un campo de desplazados en Burkina Faso y siguieron ejerciendo de catequistas". Esta capacidad de resiliencia es clave para sostener la fe en las comunidades más castigadas.

El apoyo que mantiene la llama

Para que esta labor sea posible, los catequistas necesitan un apoyo integral. El director de ACN ha señalado cuatro áreas clave: movilidad para llegar a zonas de difícil acceso, sostenimiento económico, formación continua para profundizar en las Escrituras y materiales como Biblias y catecismos.

La ayuda a la movilidad es, además, una cuestión de seguridad en países como Nigeria, Burkina Faso o Mozambique. En 2024, gracias a sus benefactores, Ayuda a la Iglesia Necesitada financió 1.141 vehículos. Estos no son solo coches, sino también "canoas en el Amazonas para llegar a los lugares más lejanos, o animales como borricos en los Andes", ha detallado Gallardo.

Con la campaña 'Yo soy apóstol y tú también', la fundación busca recaudar fondos para sostener estos proyectos en 2026. Toda la información para colaborar se encuentra disponible en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.