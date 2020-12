El reproche de Carmen Lomana al regreso de Ana Obregón a TVE por las Campanadas: “Se me abren las carnes”

La socialité Carmen Lomana sorprendía este sábado en los micrófonos de Fin de Semana de COPE con un reproche a la vuelta de la actriz Ana Obregón a las cámaras de TVE con motivos de las Campanadas de Nochevieja que darán punto y final a este 2020. Y es que la actriz ha pasado uno de los peores años de su vida tras el fallecimiento el pasado 13 de mayo de su hijo Álex Lequio a causa de un sarcoma.

Por ello, Obregón se pondrá frente a las cámaras de Televisión Española junto a la presentadora Anne Igartiburu, con quien ya compartió una entrevista hace apenas dos semanas en la que compartieron intimidades, tanto sobre la tragedia de su hijo como sus expectativas para el año que viene. “Estoy encantada de volver a verte, y de volver a la vida. Es como estar 200 años en la luna y aterrizas en un mundo que no es el mismo, pero es vida”, comentaba la actriz el pasado 28 de noviembre.

El reproche de Lomana a la vuelta de Obregón

“No se puede juzgar a Obregón en ningún sentido, porque está destrozada”, arrancaba en la sección de este sábado de ‘La Hora Lomana’ la presentadora Cristina López Schlichting. La colaboradora de Fin de Semana, no obstante, parecía que se mordía la lengua sobre algo que quería comentar sobre las Campanadas: “Si son 6 meses lo que ha pasado. Es muy poco, es nada. Yo prefiero no hablar de este tema”, aseguraba ante el asombro del resto de tertulianos.

“Pero es el día más alegre del año. Con el luto, es un dolor tan grande cuando quieres tanto a una persona como ella a su hijo, o como yo podía querer a mi marido. A mi me dicen a los 6 meses que presente el “Feliz Año” y es que, vamos, se me abren las carnes”, comentaba contrariada la ex concursante de ‘Supervivientes’. “No tendría energía, por todo lo que conlleva”, lamentaba Lomana.

Tensión entre Lomana y Cristina por Obregón

“Me parece bien que hubiese reaparecido en un tema de la Fundación contra el Cáncer, o en una serie de televisión”, continuaba la colaboradora de Fin de Semana. “Pero a mí me ha chocado mucho. El día del fin de año felicitando las Pascuas, que lo respeto, pero me cuesta entenderlo, es así”.

“En el HOLA ha salido de luto, de no luto, en traje de noche. El luto es una cosa muy íntima, que uno lo tiene que guardar para él, no para compartirlo en redes sociales”.

En ese momento le replicaba Cristina López Schlichting: “Bueno, pero solo ha salido dos veces. Una en su casa que apenas se la vio, y ahora un poco más para contarlo”. Lomana concluía: “Si me parece muy bien, otra cosa es que lo entienda”.