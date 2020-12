Dura pérdida para Jesús Cintora: "No se le escapaba una"

Este último año, muchas personas han tenido que hacer frente a las pérdidas de sus seres queridos, dado que la pandemia por coronavirus ha quitado muchas vidas, en concreto de personas mayores.

Este ha sido el caso de Jesús Cintora. A pesar de estar aprovechando una gran oportunidad con 'Las cosas claras', no todo ha sido un camino de rosas para el presentador, dado que su estreno como presentador en TVE se ha visto muy perjudicado en los últimos meses.

El comunicador se topó con el primer obstáculo cuando los sindicatos de RTVE decidieron llevar a los tribunales al programa al considerar que vulnera las normas de contratación externa: "El programa puede estar vulnerando las distintas leyes de la Corporación RTVE en lo que se refiere a la externalización de los contenidos de informativos y por tanto incumpliendo la ley, pues el 100% de la producción de contenidos informativos han de ser producidos con los medios y el personal de la CRTVE".

Esta queja se llevo a cabo cuando se anunció quienes formarían parte del equipo de 'Las cosas claras'. El espacio cuenta con más de 20 periodistas de las instalaciones de RNE, los que están contratados por una productora externa. Sin embargo, el equipo de redacción lo ha seleccionado Cintora en base a los que considera más apropiados para el programa.

Por si fuera poco, dados su pasados enfrentamientos, algunos políticos del Partido Popular se pronunciaron ante el fichaje de Cintora y manifestaron su desacuerdo. Asimismo lo reconoció Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz parlamentaria del PP, en 'La Hora de La 1'. "Lo destituyeron de Mediaset por no ser lo suficientemente plural", recordó Álvarez de Toledo refiriéndose a Cintora tras cuestionar a la cadena si "esta persona representa la sensibilidad plural de los españoles".

Además, el espacio de La 1 no está obteniendo los resultados que esperaba, ya que el primer día el programa alcanzó un 11% de share y, actualmente, el magacín ha caído y ha sumado una cuota de pantalla que gira en torno al 8% o 7% de cuota de pantalla.

Fallece la abuela de Cintora

Por este motivo, Cintora no debe estar disfrutando de su puesto en TVE, a lo que se ha sumado la pérdida de un familiar muy querido. Este domingo, fue el propio presentador quien anunció en su cuenta de Facebook que su abuela había fallecido: "Mi abuela Milagros ha muerto. Siempre atenta. Bien de cabeza hasta el último momento. No se le escapaba una. Así me lo demostró con sus últimas preguntas".

"Pasa el tiempo y se van partes de nuestras vidas que son las verdaderamente importantes. Tantos recuerdos que seguirán presentes. En el pueblo perduran los motes y yo seguiré siendo 'el nieto de la Milagros, la carrasca', árbol duro, corteza fuerte. Seguiré contándolo como si fuera para mi abuela ", concluyó Cintora.