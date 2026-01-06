Sara Cámara, mejor repostera de España: "Un buen Roscón de Reyes tiene que estar bueno sin nata, pero el secreto está en la masa. Para ello, yo le echo un poquito de ron"

Cada 6 de enero, millones de hogares en España repiten un gesto que va mucho más allá de lo gastronómico: partir el Roscón de Reyes. Este dulce, ligado a la infancia, a la familia y a la sobremesa, se convierte en el auténtico protagonista del día. Con nata o sin ella, con fruta escarchada o solo azúcar, el debate se repite cada año. Pero para los grandes expertos, la discusión no está donde muchos creen.

Así lo explica Sara Cámara, mejor repostera de España, que despeja dudas con una afirmación rotunda: “El secreto de un buen Roscón de Reyes no es si lleva nata o no, el secreto está en la masa. Para ello, yo le echo un poquito de ron”.

El Roscón de Reyes es una gran tradición española

El Roscón de Reyes, mucho más que un dulce tradicional

El Roscón no es solo un postre. Es aroma, recuerdo y emoción. “Para mí es de los dulces más especiales que hay dentro de la repostería”, señala Cámara. Y no lo dice solo por su sabor, sino por todo lo que lo rodea. “El aroma que desprende al hacerse me fascina. Es muy emotivo, quizás por el día en el que lo tomamos o por los matices que tiene”, explica.

Ese olor a azahar, a cítricos y a masa recién horneada forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Por eso, insiste, cuidar la base es fundamental.

Para la campeona nacional de repostería, no hay atajos. “El secreto está en la masa, sí o sí”, afirma. Y detalla los pasos imprescindibles: “Una buena manipulación, un buen amasado y un buen reposo lo son todo”.

MIREIA RODRIGUEZ El Roscón se come incluso antes del día de Reyes

La textura final, esponjosa y ligera, no se consigue por casualidad. Requiere tiempo, paciencia y respeto por el proceso. “Si la masa está bien hecha, el roscón está bueno incluso sin relleno”, añade.

Además del amasado, los pequeños detalles marcan la diferencia. Sara Cámara destaca el papel de los aromas tradicionales. “El agua de azahar es fundamental, aunque sé que no a todo el mundo le gusta”, reconoce. A eso se suman la naranja, el limón y un ingrediente que no siempre se menciona: “Yo le echo un poquito de ron”.

Ese toque aporta profundidad y matices sin resultar invasivo. “Son esos detalles aromáticos los que hacen especial esta masa”, explica.

¿CON NATA O SIN NATA? LA RESPUESTA ES CLARA

Uno de los debates clásicos vuelve cada Navidad, pero la repostera lo tiene claro. “Un roscón tendría que estar bueno sin nata”, afirma. Y lanza una advertencia: “Si solo está rico porque lleva relleno, es mala señal”.

Eso no significa que el relleno sea un error. “No está reñido un buen roscón con una buena nata o una buena crema”, aclara. Simplemente, el relleno debe sumar, no tapar defectos.

Otro elemento polémico es la fruta escarchada. Aunque forma parte del roscón clásico, no cuenta con el favor de todos. “Es fruta confitada en almíbar, tiene mucha carga de azúcar”, explica Cámara. Aun así, reconoce que sigue siendo parte de la tradición, aunque ella no sea especialmente fan.

Sara Cámara también es conocida por combinaciones atrevidas, como mezclar mandarina, tomillo, sobrasada y almendra. “La clave está en usar buenos productos y mezclarlos de forma inteligente”, señala. Eso sí, en el caso del roscón, defiende mantener el respeto por la receta original.

La fruta escarchada es muy típico del Roscón de Reyes

“El roscón de toda la vida tiene algo especial”, afirma. Y quizás por eso, año tras año, sigue siendo el rey indiscutible de la mesa.

Al final, el Roscón de Reyes no va solo de ingredientes. Va de compartir, de tradición y de momentos en familia. Y como resume Sara Cámara, la clave no está en lo que se ve por fuera, sino en lo que sostiene todo: una buena masa, bien trabajada y llena de aroma. Porque ahí, asegura, está el verdadero secreto.