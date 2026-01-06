Un experto revela las pruebas históricas irrefutables sobre Jesús de Nazaret: "el cristianismo es una religión que está basada en datos"

La cuestión sobre si Jesucristo fue una figura histórica real o un mito ha sido objeto de debate durante siglos. Para abordar las evidencias existentes, el programa La Tarde de COPE, con Israel Remuiñán, ha entrevistado a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología. Este experto sostiene que, más allá de la fe, la existencia de Jesús como personaje histórico "está absolutamente demostrada" por múltiples vías.

Rodríguez Almenar explica que, de toda la literatura del Imperio romano del siglo I, solo dos historiadores, Tácito y Flavio Josefo, escribieron sobre la Palestina de la época y ambos mencionan a Jesús. "Qué curioso que los 2 que podrían hablar de Jesús hablan de Jesús. Por tanto, no es un personaje marginal que nadie conocía", ha señalado el experto. Esto demuestra que su figura ya tenía relevancia apenas unas décadas después de su muerte.

En concreto, Flavio Josefo, un historiador judío-romano, escribió sobre él en el año 93 d.C. En su texto, describe a "Jesús, hombre sabio, ya que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad". El pasaje también recoge que "Poncio Pilato lo castigó con la cruz" y que, para entonces, "todavía hoy no ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos".

Las dudas sobre la historicidad de Jesús surgieron con fuerza en el siglo XVIII en Alemania, en un contexto "protestante ilustrado", según Almenar. Los argumentos se basaban en supuestas contradicciones de los Evangelios y en la falta de pruebas arqueológicas, ya que entonces no se habían realizado excavaciones en Tierra Santa. Uno de los ejemplos más citados era la piscina probática de cinco pórticos, considerada un mito, hasta que las excavaciones la encontraron exactamente donde la describían las escrituras.

El experto asegura que este escepticismo inicial ha sido beneficioso. "Esta gente que ha puesto en duda la historicidad nos ha hecho un favor enorme, porque no se había discutido nada ni se había profundizado, y nos han obligado a profundizar", ha afirmado en COPE. Desde que se empezó a excavar, se han confirmado innumerables detalles, como que a Jerusalén siempre se "sube" por estar en una colina.

Un relato fiable y una condena histórica

Almenar también defiende la fiabilidad de los Evangelios como fuente, ya que "están escritos poquísimos años después" de los hechos. La necesidad de tener copias en cada iglesia primitiva generó miles de manuscritos, con unos 26.000 textos anteriores al siglo IV, una cifra muy superior a la de otros escritos de la antigüedad que se dan por válidos sin discusión.

Finalmente, la crucifixión es otra evidencia histórica sólida. Jesús fue condenado por dos tribunales: el Sanedrín judío por blasfemia y el poder romano por sedición, al ser presentado ante Pilato como un rey. Esta pena se reservaba a los peores criminales contra el Estado, lo que encaja con el relato de cómo fue ajusticiado, aportando una prueba más de que los hechos narrados se corresponden con la realidad histórica de la época.