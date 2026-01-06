Pedro Méndez de Vigo, experto en relaciones internacionales: "Trump no quiere el petróleo de Venezuela porque tienen autonomía energética, sino que quiere influencia junto a Delcy"

La crisis en Venezuela vuelve a situarse en el centro del tablero internacional tras la última operación impulsada por Estados Unidos y el papel protagonista de Donald Trump. La captura y salida del poder de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión que va mucho más allá del petróleo y reabre el debate sobre la influencia estadounidense en América Latina. En este contexto, el análisis de los expertos apunta a una idea clave: Washington no actúa por necesidad energética, sino por control geopolítico.

Así lo explica con claridad Pedro Méndez de Vigo, general del Ejército de Tierra en la reserva y profesor de relaciones internacionales, que resume la estrategia con una frase contundente: “Trump no quiere el petróleo de Venezuela porque tienen autonomía energética, sino que quiere influencia junto a Delcy”.

EFE Donald Trump

Trump, Venezuela y una operación con mensaje global

La operación relámpago ejecutada por Estados Unidos en Venezuela sorprende por su rapidez y precisión. En apenas dos horas y media, el régimen chavista cae y su máximo dirigente es trasladado a Nueva York. Para Méndez de Vigo, el mensaje es claro: “Desde el punto de vista militar, es una operación impecable que demuestra que Estados Unidos opera en otra dimensión”.

El experto subraya que no se trata de una improvisación. “Trump no improvisa, es imprevisible, que es distinto, pero hay un plan”, señala. Un plan que encaja con la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense y con una versión renovada de la doctrina Monroe.

Uno de los puntos más repetidos en el debate es el interés de Estados Unidos por el crudo venezolano. Sin embargo, Méndez de Vigo lo desmiente con rotundidad. “Estados Unidos no precisa el petróleo venezolano, tiene autonomía energética”, explica.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU.

“La clave es decidir quién explota los recursos y a quién se le vende”, afirma. En la actualidad, recuerda, “Venezuela exporta cerca del 80% de su producción a China”, algo que Washington considera inaceptable desde el punto de vista estratégico. El objetivo es cortar esa vía y recuperar influencia directa en la región.

Según los analistas, nada de esto sería posible sin apoyos dentro del propio régimen. El corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, lo afirma sin rodeos: “Delcy Rodríguez está en contacto con emisarios de Trump desde 2020”.

Trump quiere influencia directa en América Latina y cortar las vías de producción a China" Pedro Méndez de Vigo Experto en relaciones internacionales

El papel clave de Delcy Rodríguez y el chavismo interno

Pedro Méndez de Vigo coincide y apunta a un acuerdo tácito: “Hay una parte de las estructuras chavistas que va a permitir que se modernicen las infraestructuras energéticas con empresas norteamericanas”. Esa colaboración facilitaría que Estados Unidos decida el destino del petróleo venezolano y limite la influencia china.

El general destaca que no existe un precedente comparable. “No es como el caso de Noriega. Aquí se ha capturado al jefe del Estado, se le ha llevado y no hay noticias de bajas propias”, explica. Para Méndez de Vigo, esto refuerza la idea de que Estados Unidos quiere enviar un mensaje claro al mundo sobre su capacidad de actuación.

Más allá de Venezuela, el experto considera que estamos ante un cambio profundo en las relaciones internacionales. “La invasión de Ucrania ya rompió la arquitectura de seguridad que conocíamos y la llegada de la segunda administración Trump acelera ese proceso”, señala.

En este nuevo escenario, el poder duro gana terreno frente al poder blando. “Europa ha sido durante mucho tiempo referencia moral, pero ahora el soft power tiene menos valor”, advierte Méndez de Vigo, que pide adaptación y realismo a la Unión Europea y a España.

EFE Delcy Rodríguez sería clave en el plan de Trump en Venezuela

La situación venezolana se convierte así en un ejemplo de la nueva política internacional: menos discursos y más acciones directas. Para Pedro Méndez de Vigo, el mensaje de Trump es inequívoco. No se trata de petróleo, sino de influencia, control estratégico y liderazgo en su zona de interés.

Una estrategia que redefine equilibrios, genera incertidumbre y confirma que el orden mundial que conocíamos ya ha cambiado. Y Venezuela, una vez más, está en el centro de ese cambio.