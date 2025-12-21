"Si se sube ese impuesto, podría aumentar el precio un 25 por ciento, es decir, llenar el depósito costaría 113 euros más"

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha lanzado una seria advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez: equiparar el impuesto del gasoil al de la gasolina tendría un impacto devastador para empresas y autónomos, generando un 'efecto dominó' en toda la economía. Esta alerta, analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE por Alfonso García 'Motorman' y Carlos Moreno 'El Pulpo', subraya las graves consecuencias que la medida fiscal podría acarrear.

Un sobrecoste de 113 euros por depósito

La patronal ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes que frene esta equiparación fiscal. Argumentan que la subida impositiva no solo incrementaría los costes operativos, sino que también repercutiría directamente en los precios de los bienes y servicios para el consumidor final. Además, alertan de una pérdida de competitividad para España y una posible fuga de consumos por parte de las flotas de camiones extranjeros que transitan por el país.

Estación de servicio española con gama de combustibles, gasolina, diésel, sin plomo, Cádiz

Para ilustrar la magnitud del problema, 'Motorman' ha explicado que con un precio medio del diésel de 1,42 euros el litro, llenar el depósito de 1.000 litros de un camión supone 1.420 euros. "Si se sube ese impuesto, si se iguala al de la gasolina, podría aumentar casi un 25 por ciento, es decir, llenar ese mismo depósito de camión costaría 113 euros más", ha detallado. Este sobrecoste afectaría gravemente a profesionales como Laur, un camionero que explicaba recientemente cómo el sector permite obtener una nómina superior a los 2.000 euros.

Nuevas trabas para un sector esencial

Los transportistas, considerados un sector esencial desde la pandemia, se enfrentan a más obstáculos. Desde FENADISMER denuncian que las estaciones de ITV están haciendo negocio con la nueva normativa de las 44 toneladas con el apoyo del Ministerio de Industria. Según la federación, un trámite que no debería tener coste se está encareciendo desde los menos de 50 euros de una inspección normal a más de 1.000 euros "por un simple olvido" en la aplicación de la ficha técnica aprobada el pasado julio.

En paralelo, la seguridad vial también introduce novedades que afectan a todos los conductores. Ya están en manos de las policías autonómicas y locales las nuevas pistolas radar, capaces de cazar a más de un kilómetro de distancia. Estos dispositivos, modelo TruCan 2, pueden hacer hasta tres fotos por segundo, funcionan de noche, tienen una autonomía de 8 horas y registran velocidades de hasta 320 km/h, enviando la sanción en tiempo real.

TruCAM II, la nueva pistola radar de la Guardia Civil

Cambios en peajes y riesgos al volante

Otra de las novedades en carretera es el fin del peaje en la autopista vasco-aragonesa AP-68 a partir del 1 de enero, tras 46 años de pago. Sin embargo, la gratuidad no será completa, ya que algunas diputaciones del País Vasco planean reintroducir el cobro en 2026 cuando asuman las competencias, mientras que Aragón y La Rioja mantendrán sus tramos gratuitos.

Finalmente, los especialistas advierten sobre el peligro de los microsueños al volante, episodios de desconexión cerebral de 2 a 5 segundos que pueden ocurrir por la fatiga. Síntomas como bostezos frecuentes, picor de ojos o párpados pesados son señales de alerta que indican la necesidad de detenerse y descansar para evitar accidentes.

En el ámbito de la automoción, un reciente estudio de la asociación de automovilistas alemanes ADAC revela que las baterías de los coches híbridos enchufables se degradan más rápido que las de los eléctricos puros. Esto se debe a que son más pequeñas y están sometidas a un mayor número de ciclos de carga y descarga. A pesar de ello, la mayoría de los vehículos analizados conservan un 80% de su capacidad a los 200.000 kilómetros si se realiza un mantenimiento adecuado.