Laur, camionero: "Jamás llegué a ganar lo que gano con el camión, permite llevarse una nómina superior a los 2.000 euros, puede llegar a 4.000"

Un transportista responde a la duda de un seguidor sobre si hacerse camionero para ganar más dinero y detalla las claves de una profesión muy sacrificada

Laur, camionero, en el vídeo

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

El camionero conocido en redes como Laur ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok, @laurgarage, para responder a la duda de un seguidor que se plantea si merece la pena ser transportista. El usuario, de nombre José Manuel, le explica su situación: "Trabajo en una fábrica y, por más horas extras que haga, no paso de los 1.700 € mensuales; tengo dos hijas e hipoteca". Ante esta situación, se pregunta si con el transporte internacional el sueldo compensaría el sacrificio de estar fuera de casa sin ver a la familia, una cuestión que muchos se plantean.

El techo salarial, la clave

Laur explica que a él le ocurría lo mismo que a José Manuel en sus anteriores empleos, asegurando que "jamás llegué a ganar lo que gano con el camión", con la excepción de una etapa como autónomo en fibra óptica en la que trabajaba "12 horas diarias de lunes a domingo". El camionero señala que, aunque el sueldo por hora trabajada pueda parecer bajo, la diferencia fundamental está en el límite salarial. Mientras en una fábrica existe un techo de unos 1.700 €, en el sector del transporte "ese techo desaparece".

Si la necesidad aprieta, yo animo a dar el paso"

Laur

Camionero

A pesar de los problemas del sector, como "el pago por kilómetros o la dificultad de cobrar horas extras", el transportista afirma que la profesión permite obtener una nómina superior a los 2.000 euros. De hecho, detalla que hay nichos concretos, como se puede consultar para saber cuánto gana un camionero en España, donde los sueldos pueden superar los 4.000 € al mes.

Un "colchón" para el futuro

Por todo ello, Laur anima a quienes se encuentren en una situación económica complicada a plantearse esta salida profesional. "Si la necesidad aprieta, yo animo a dar el paso", sentencia. Reconoce que es un "trabajo sufrido y difícil", pero subraya que "económicamente permite ganar más que un empleo normal". Además, como le ocurre a otros camioneros, si se tiene capacidad de ahorro, puede ser una opción temporal para "hacerte un 'colchón' de dinero" y conseguir una mayor tranquilidad económica para el futuro.

Es un trabajo sufrido y difícil, pero económicamente permite ganar más que un empleo normal"

Laur

Camionero

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

