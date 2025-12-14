El SUV compacto de Mercedes híbrido y eléctrico que llega en 2026 que no tiene que ver nada con el actual: con autonomías de más de 600 kilómetros

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', ha desvelado la 'autonovedad' de la semana: la segunda generación del SUV compacto Mercedes GLB. Este nuevo modelo, que se espera para 2026, representa un cambio radical en diseño y tecnología respecto a la versión que se comercializa actualmente, en un momento en que el coche en propiedad es un 20% más caro que hace unos años.

Diseño exterior renovado y más espacio

Alfonso García ha sido contundente al afirmar que "el nuevo GLB 2026 no tiene nada que ver con el actual", subrayando la profunda transformación del modelo. Entre los cambios más significativos se encuentra la inclusión de dos tipos de parrillas diferentes, una para la versión híbrida y otra para la eléctrica. Además, el vehículo crece en tamaño, siendo más largo y espacioso, y se ofrecerá en configuraciones de cinco o siete plazas (esta última opcional), un factor clave para quienes se plantean comprar un híbrido con etiqueta ECO.

El nuevo GLB 2026 no tiene nada que ver con el actual" Alfonso García Experto en motor

Mercedes-Benz Maletero del Mercedes-Benz GLB 2026

Un interior tecnológico y seguro

En el interior, el salpicadero se compone de dos grandes pantallas que unifican la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento. Otro elemento destacado es el techo panorámico fijo con oscurecimiento fotocromático. En materia de seguridad y asistencia, el nuevo GLB vendrá equipado de serie con un control de crucero adaptativo avanzado, apoyado en un completo sistema de ocho cámaras, cinco sensores de radar y doce sensores ultrasónicos.

Versiones eléctricas e híbridas para todos

El nuevo Mercedes GLB llegará al mercado primero con sus versiones eléctricas, la 220 EQ y la 250 EQ. Estas variantes ofrecerán unas autonomías homologadas de más de 600 kilómetros, una cifra que lo posiciona como un referente. Posteriormente, se lanzará la motorización que será la más vendida: la de gasolina híbrido, con potencias que irán desde los 136 hasta los 190 caballos. Estas versiones, similares en potencia a otras berlinas híbridas de la marca, estarán disponibles tanto con tracción delantera como con la integral 4Matic.