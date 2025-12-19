La Guardia Civil lo hace oficial: las nuevas pistolas radar que te pueden cazar a más de un kilómetro de distancia y multan en tiempo real

La Policía y la Guardia Civil ya disponen de las nuevas pistolas radar que pueden sancionar infracciones de velocidad casi al instante. Toda la información ha sido detallada por el experto Alfonso García 'Motorman' en la sección de motor del programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Este avance tecnológico promete cambiar la forma en que se controla la velocidad en las carreteras españolas.

Así es la pistola radar TruCam II

Este radar tipo pistola, que ya se utiliza en Europa y Estados Unidos, puede ser manejado por un solo agente o montado en un trípode, gracias a su ligero peso de poco más de un kilo y medio. Su principal característica es la capacidad para cazar a más de un kilómetro de distancia. Aunque la DGT anunció la compra de 15 unidades el año pasado, todavía no consta que las esté utilizando, pero ya están operativas en cuerpos de policía de Cataluña, País Vasco y varios ayuntamientos.

Se amortiza rápido" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

El modelo en cuestión es el TruCam II, que cuenta con una autonomía de 8 horas y una gran precisión gracias a su tecnología láser. Puede multar de noche, registrar velocidades de hasta 320 kilómetros hora e incluso puede instalarse en una moto. Su precio ronda los 80.000 euros, una cifra elevada pero que, como señaló con ironía 'Motorman', "se amortiza rápido", ya que "lo pagamos todos los españoles".

Alamy Stock Photo Conduciendo en un día lluvioso con un cartel luminoso anunciando un radar en la Autopista A-1, Madrid

Otras claves del tráfico y el transporte

Durante el programa también se abordó el futuro de la autopista de peaje vasco-aragonesa AP-68, que pasará a ser gratuita el 1 de enero después de 46 años de peaje. Sin embargo, algunas diputaciones del País Vasco planean reintroducir el cobro en 2026, mientras que Aragón y La Rioja mantendrán la gratuidad en sus tramos.

Otro tema de actualidad es la petición de la Confederación Española de Transporte de Mercancías al Gobierno para que no se lleve a cabo la equiparación del impuesto del diésel al de la gasolina. Advierten del grave impacto que supondría en los costes operativos, la pérdida de competitividad y la repercusión directa en los precios de todos los productos para el consumidor final.

Son esenciales" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

En este contexto, se ha puesto en valor el papel de los transportistas. Como se recordó en antena, "son esenciales", un hecho que quedó patente durante la pandemia y que sigue vigente para garantizar el abastecimiento de todo tipo de productos. El programa quiso mandar "un abrazo enorme a los transportistas y a los camioneros", reconociendo su labor fundamental en la economía.

Además, los transportistas denuncian problemas con la normativa de las 44 toneladas en las estaciones de ITV. Según FENADISMER, un trámite que no debería tener coste se está encareciendo a más de 1.000 euros por una aplicación que consideran errónea y restrictiva de la norma por parte de las ITV con el beneplácito del Ministerio de Industria.

El factor humano y la tecnología del vehículo

Los especialistas también han advertido sobre los microsueños al volante, uno de los riesgos más silenciosos y frecuentes en la conducción. Se trata de una desconexión cerebral de entre 2 y 5 segundos por la acumulación de falta de sueño o fatiga. Para prevenirlos, se recomienda descansar bien, realizar comidas ligeras y hacer pausas frecuentes durante el viaje.

Finalmente, se ha analizado un estudio alemán de ADAC sobre la degradación de la batería en un automóvil híbrido enchufable. La investigación concluye que sus baterías tienden a degradarse más rápido que las de los eléctricos puros al estar sometidas a más ciclos de carga y descarga. No obstante, la buena noticia es que la mayoría conserva un 80% de su capacidad a los 200.000 kilómetros si se realiza un mantenimiento adecuado.