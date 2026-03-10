Antonio Aceituno, experto energético: "Las minicentrales nucleares que quiere Europa generan energía barata y, sobre todo, modulable"

En medio de la crisis energética agravada por el conflicto de Oriente Medio, el foco se ha situado en París, donde se ha celebrado la cumbre sobre energía nuclear. Este contexto ha reforzado las voces que, como la de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, defienden esta fuente para reducir la dependencia exterior, un debate analizado en el programa La Linterna de COPE por el experto energético Antonio Aceituno.

La dependencia que pone en jaque a Europa

Según ha explicado Aceituno, CEO de TEMPOS Energía, la dependencia del continente es abrumadora. "Europa ahora mismo importa el 96 por 100 del petróleo", ha señalado, recordando que "1 de cada 5 barriles procede de oriente medio". El analista subraya que el principal riesgo no es el suministro, "que más o menos Europa lo va a tener asegurado porque va a poner dinero sobre la mesa", sino el precio y la volatilidad del barril de petróleo.

Esta fragilidad ha quedado demostrada con la reciente escalada de precios. El barril de Brent pasó de 72 a 118 dólares "en menos de una semana", y el gas, que cotizaba a 32 euros megavatio hora, "en cuestión de días se ha puesto en 60, es decir, ha duplicado el precio". Esta situación tiene un impacto directo en el precio de la luz y dispara la inflación.

El regreso de la energía nuclear

Ante esta coyuntura, la energía nuclear vuelve a posicionarse como una alternativa clave. La propia Úrsula von der Leyen ha admitido que "Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones". Esta visión es compartida por plataformas como "Sí, Almaraz, sí al futuro", cuyo presidente, Fernando Sánchez, ha afirmado que "en un contexto internacional marcado por la guerra, todavía son más importantes centrales como Almaraz para garantizar seguridad de suministro y precios asequibles".

Central Nuclear de Almaraz

Sin embargo, las grandes centrales nucleares, de 1.000 a 1.600 megavatios, presentan un inconveniente importante según Aceituno: su poca capacidad de modulación. "No están diseñados para acoplarse a las fluctuaciones de la demanda, están acoplados para generar una potencia en base", ha detallado el experto.

Minirreactores: la solución flexible

La solución a este problema, anunciada por la Comisión Europea, son las minicentrales nucleares, también conocidas como reactores modulares pequeños (SMR). Se trata de centrales de entre 50 y 300 megavatios que, al contrario que los "mastodontes", se construyen en fábrica por módulos y se ensamblan en su destino final.

La principal ventaja de estos minirreactores es su flexibilidad. "Son capaces de modular del 100 por 100 hasta el 20 por 100", lo que les permite "acoplarse a la volatilidad del viento y de la eólica", ha explicado Aceituno. De este modo, pueden suministrar energía cuando las renovables no están disponibles y reducir su producción cuando estas vuelven a generar, resolviendo así las deficiencias de las grandes centrales. "Contamos con una energía barata y sobre todo modulable", ha sentenciado.

Central Nuclear de Trillo

El experto ha concluido recordando que la competitividad de un país está directamente ligada a tener precios energéticos estables y asequibles. "Una nación que no tiene energía competitiva nunca va a poder ser competitiva en su industria". Ha puesto como ejemplo a Estados Unidos, donde el gas cuesta la tercera parte que en Europa, lo que dota a su industria de una ventaja crucial.

Aceituno ha lamentado que los ciudadanos no son conscientes de esta dependencia hasta que "nos viene la factura del gas o de la electricidad". Por ello, ha insistido en la necesidad de tomar medidas para que Europa tenga no solo el suministro asegurado, sino también precios que no lastren su economía, un debate clave sobre el futuro de Europa.