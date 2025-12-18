Después de 46 años de peaje, esta autopista será gratuita a partir del 1 de enero, pero habrá tramos en los que se volverá a pagar a lo largo de 2026

Una de las vías más importantes del norte de España está a punto de cambiar su modelo de gestión. Tal y como ha analizado Alfonso García 'Motorman' en la sección de motor del programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', la autopista de peaje vasco-aragonesa AP-68 pasará a ser gratuita. Después de 46 años de peaje, los conductores que transiten por la vía que une Bilbao con Zaragoza dejarán de pagar desde el próximo 1 de enero. La medida supone un ahorro considerable, ya que el coste actual del trayecto es de casi 39 euros para turismos y roza los 82 euros para vehículos pesados. Para saber más sobre los peajes que han desaparecido recientemente, se puede consultar la información sobre ocho autopistas que ya son gratis.

Sin embargo, la gratuidad total tiene fecha de caducidad en algunos tramos. Según ha explicado 'Motorman', varias diputaciones del País Vasco tienen previsto volver a cobrar un peaje con su propio sistema una vez reciban las competencias, a partir del 10 de diciembre de 2026. Navarra, por su parte, todavía no se ha pronunciado, pero se espera que siga un camino similar. En cambio, los tramos que discurren por Aragón y La Rioja sí mantendrán la gratuidad en la AP-68. A pesar de esta liberalización, en España todavía existen 12 autopistas de peaje gestionadas por el Ministerio de Transportes y 9 por la sociedad estatal SEIT, sumando más de 1.500 kilómetros de pago, como se ha detallado en otros análisis sobre cuándo dejarán de pagarse las autopistas más caras o sobre el futuro de los peajes en el norte de España.

Las nuevas 'pistolas' de la DGT

En el ámbito de la seguridad vial, el experto de 'Poniendo las Calles' también ha puesto el foco en la llegada de un nuevo tipo de cinemómetro. Se trata de las pistolas radar TruCan 2, un dispositivo que ya se utiliza en otros países de Europa y Estados Unidos. Este radar, que puede ser operado por un solo agente o mediante un trípode, pesa poco más de un kilo y medio y tiene un alcance de más de un kilómetro de distancia. Además, es capaz de hacer hasta tres fotos por segundo y enviar las notificaciones de denuncia en tiempo real.

El modelo, que tiene una autonomía de 8 horas y funciona con tecnología láser, destaca por su gran precisión, pudiendo operar de noche e incluso montado en una moto. Es capaz de registrar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Aunque la DGT anunció la compra de 15 de estas unidades, por el momento no consta que las esté utilizando, pero ya están operativas en Cataluña, País Vasco y algunos ayuntamientos. Su precio, que ronda los 80.000 euros, "se amortiza rápido", ha señalado con ironía Alfonso García.

El transporte advierte al Gobierno

El sector del transporte de mercancías por carretera se encuentra en estado de alerta. La Confederación Española de Transporte y Mercancías (CETM) ha solicitado formalmente al Gobierno que no siga adelante con su plan de equiparar el impuesto del gasóleo al de la gasolina. Advierten que esta medida tendría un "gran impacto" en la economía, ya que supondría un incremento de los costes operativos para empresas y autónomos, lo que repercutiría directamente en el precio final de bienes y servicios para todos los ciudadanos.

Para ilustrar la magnitud del problema, 'Motorman' ha puesto un ejemplo claro: con el precio actual del diésel a 1,42 euros el litro, llenar el depósito de 1.000 litros de un camión cuesta unos 1.420 euros. Si se aplica la subida de impuestos, el coste "podría aumentar casi un 25 %", es decir, "llenar ese mismo depósito costaría 113 euros más". Desde la CETM también alertan de una pérdida de competitividad para España y una posible fuga de consumos por parte de las flotas de camiones extranjeros.

Por otro lado, los transportistas también denuncian lo que consideran un intento de "hacer negocio" por parte de las estaciones de ITV. Según FENADISMER, se están aplicando de forma "errónea y restrictiva" los trámites para adaptar los vehículos a la nueva normativa de 44 toneladas. Un trámite que no debería tener coste se está encareciendo, pasando de los menos de 50 euros de una revisión normal a más de 1.000 euros por lo que califican como "un simple olvido" en la aplicación de la norma por parte de las estaciones de inspección.

Riesgos al volante y nuevas tecnologías

La seguridad en la carretera también pasa por el estado del conductor, y uno de los mayores peligros silenciosos son los microsueños. Los especialistas advierten de que no somos conscientes de este riesgo, que puede afectar a cualquiera tanto en trayectos cortos como largos. Según ha explicado Alfonso García, "un microsueño es un episodio breve de desconexión cerebral que dura entre 2 y 5 segundos", un tiempo en el que el cerebro se desconecta por completo de la carretera.

Los síntomas que alertan de su aparición son los bostezos frecuentes, la dificultad para mantener los ojos abiertos, el picor ocular y los parpadeos lentos y continuos. Factores como la calefacción alta, la conducción monótona, el estrés o el uso de medicamentos pueden contribuir a su aparición. Ante estas señales, la recomendación es clara: descansar física y mentalmente, realizar comidas ligeras y hacer pausas frecuentes durante el viaje.

Finalmente, el espacio de motor de 'Poniendo las Calles' ha abordado el futuro de la automoción, centrándose en los coches híbridos enchufables. Un interesante estudio realizado en Alemania por la asociación de automovilistas ADAC y especialistas en diagnosis de baterías ha analizado la degradación de sus componentes. La principal conclusión del estudio es que "las baterías de los híbridos enchufables se degradan más rápido que los eléctricos puros".

El motivo es que, al ser más pequeñas, están sometidas a un mayor número de ciclos de carga y descarga, lo que provoca un mayor estrés y desgaste químico. Sin embargo, el análisis, que ha examinado más de 28.000 vehículos en los últimos seis años, arroja una buena noticia para los propietarios: la mayoría de los coches analizados conservan un 80 % de su capacidad útil tras recorrer 200.000 kilómetros, siempre que se realice un mantenimiento correcto.