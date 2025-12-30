"Si no llevas la baliza V16, te puede multar la Guardia Civil, igual que con los triángulos, la misma normativa, pueden ser 80 euros, y por la parada de emergencia, serían otros 200"

A partir del próximo 1 de enero de 2026, las balizas V16 conectadas se convertirán en un elemento obligatorio en todos los vehículos, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia. La medida, anunciada en 2021, busca reducir el número de atropellos en carretera. En el programa Poniendo las Calles de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha desgranado todas las claves sobre su funcionamiento, obligatoriedad y la polémica que las rodea.

El objetivo principal es salvar vidas. Así lo ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha calificado la baliza V16 como "un elemento reconocido internacionalmente por los técnicos y especialistas en seguridad vial para salvar vidas". Cada año, cerca de 25 personas pierden la vida en la carretera tras abandonar su vehículo para señalizar una incidencia, un riesgo que este nuevo sistema pretende eliminar al evitar que los conductores tengan que bajarse del coche.

Las multas por no cumplir la normativa

Una de las mayores preocupaciones de los conductores es conocer las sanciones aparejadas a la nueva normativa. Ignacio Palmer, responsable de comunicación de Erum Vial, ha aclarado en COPE que no llevar el dispositivo en la guantera acarreará multas. "Si no la llevas, te puede multar la Guardia Civil, igual que con los triángulos, la misma normativa, por no llevarla, pueden ser 80 euros", ha explicado. Además, la sanción asciende a 200 euros por "no señalizar correctamente una parada de emergencia".

Claves para comprar una baliza homologada

Ante la inminente obligatoriedad, muchos españoles han comenzado la búsqueda del dispositivo. El precio medio, según se ha comentado en el espacio de COPE, oscila entre los 30 y 50 euros. Se pueden adquirir en grandes plataformas online, pequeños negocios e incluso talleres, como el de José, quien ha confirmado venderlas a un precio de 40 euros que garantiza "máxima cobertura, homologada, y cumpliendo todos los parámetros que exige la Dirección General de Tráfico".

Es fundamental asegurarse de que la baliza esté homologada. El periodista de COPE Adrián Gil ha ofrecido tres claves para identificar un dispositivo válido: revisar el código de la certificación (que debe empezar por LCOE o IDIADA), comprobar que el distintivo oficial esté grabado en la carcasa y, por último, verificar que asegure la conectividad con la DGT. Es importante no dejarse llevar por ofertas de luces similares que no cumplen con los requisitos, ya que la DGT ya ha tenido que retirar homologaciones previamente.

Polémicas y dudas sobre la V16

Pese a su objetivo de salvar vidas, la medida no ha estado exenta de polémica. Algunas voces ciudadanas la consideran un "impuesto" o un "negocio enmascarado". Jorge Torre, guardia civil co-creador de la idea, ha defendido el proyecto aludiendo a la convicción. "Dejé la Guardia Civil para dedicarme en cuerpo y alma a esto, porque sabía que hacía falta una solución", ha afirmado, destacando que beneficia especialmente a los casi 300.000 conductores con movilidad reducida en España.

La geolocalización es otro punto que genera dudas. Al activarse, la baliza envía de forma anónima la posición del vehículo a la DGT cada 100 segundos. Pere Navarro, director de la DGT, ha aclarado que esto "es simplemente para avisar" a otros conductores a través de plataformas como Google Maps o Waze de que hay un obstáculo en la vía. "Sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa, una cosa no sustituye a la otra", ha recalcado.

También ha surgido controversia por la visibilidad del dispositivo. Carlos Cantero, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ha reconocido que "con sol de frente o alta luminosidad, la señal se vuelve prácticamente invisible". Esta escasa potencia lumínica en algunas situaciones y el hecho de que funcione con baterías que se agotan a los 60 minutos "añade complejidad y posibles fallos al sistema".

Finalmente, sobre el futuro de los triángulos, los expertos señalan que ya no serán obligatorios. No obstante, Ignacio Palmer recomienda que "pueden compatibilizarse si queremos, sobre todo, en [{carreteras secundarias}, en curvas o en cambios de rasante]". Por tanto, no es necesario deshacerse de ellos, aunque su uso pasa a ser opcional.