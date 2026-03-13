Fernando Jáuregui, periodista: "Con el referéndum de la OTAN, Felipe González demostró que era un estadista como la copa de un pino"

Han pasado ya 40 años desde que España tomó una decisión clave para su futuro con la celebración del referéndum de la OTAN. Aquella consulta, que tuvo lugar el 12 de marzo de 1986, definió la permanencia del país en la Alianza Atlántica y ha sido recordada en el programa La Linterna de COPE, donde el periodista Fernando Jáuregui ha compartido con Ángel Expósito su análisis y vivencias de un momento que dividió a la sociedad española y cuyo eco resuena hasta hoy, como se recoge en el especial de COPE "España, 40 años en la OTAN".

40 años de España en la OTAN El tema del día Escuchar

Un país dividido ante una decisión crucial

El contexto de la época estaba marcado por la Guerra Fría, el anhelo de España por integrarse en la Comunidad Económica Europea y la preocupación por la seguridad de Ceuta y Melilla ante posibles anexiones por parte de Marruecos. En 1982, el gobierno de Calvo-Sotelo había metido a España en la OTAN, pero la llegada del PSOE al poder, con una promesa electoral de "OTAN, de entrada no", abrió un periodo de incertidumbre que desembocó en la convocatoria del referéndum.

El entonces presidente, Felipe González, protagonizó un cambio radical de postura. Pasó de rechazar la Alianza, argumentando que no añadía "nada a la seguridad nacional", a defender fervientemente la permanencia. Este giro se justificó como una condición indispensable para la integración europea y como una garantía de defensa. "El interés de España o lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica", afirmaba González en plena campaña.

EFE Madrid, 13-7-1977. Escaños ocupados por los diputados socialistas durante la sesión constitutiva de la Cámara. De izda a dcha: Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Gregorio Peces Barba y Manuel Marín. En el banco superior, Francisco Vázquez. EFE/jt

Frente a la postura del Gobierno, se levantó un masivo movimiento social y cultural por el "no". Poetas como Alberti o García Montero, escritores como Paco Umbral y Carmen Martín Gaite y cineastas como Berlanga usaron su voz contra la OTAN. La plataforma cívica para la salida de España de la OTAN, presidida por el escritor Antonio Gala, organizó grandes manifestaciones en las que se instaba a la movilización popular. "Yo os digo que llevemos el no con todo el cuerpo", proclamó Gala en uno de esos actos.

Yo os digo que llevemos el no con todo el cuerpo"

La mirada personal de un periodista

Fernando Jáuregui ha recordado en La Linterna su propia experiencia. "Mi intensa participación en el no, en la campaña del no", ha confesado, explicando que, como muchos periodistas jóvenes de la época, militó activamente en contra de la permanencia. Ha descrito un país "absolutamente polarizado" donde las dos Españas volvían a enfrentarse. "Nadie hablaba de otra cosa más que de un referéndum", ha señalado Jáuregui.

La pregunta de la consulta fue deliberadamente ambigua: "¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación?". Esos términos incluían la no integración en la estructura militar, la prohibición de armas nucleares y la reducción de las bases estadounidenses. Fue, según Jáuregui, una campaña "muy ideologizada, muy de trucos de imagen", en la que Televisión Española se empleó "a fondo, de fondo a fondo" para promover el sí.

Finalmente, el "sí" se impuso con un resultado ajustado, que las fuentes sitúan entre el 52% y el 56%, frente a un 39% o 43% del "no", con una participación de más de 17 millones de personas. Un triunfo que para muchos fue una sorpresa y para el Gobierno, un éxito rotundo, como expresó el propio Felipe González en su valoración de la jornada.

Alamy Stock Photo Un oficial de protocolo mira su reloj frente a las banderas de la OTAN, España y la Unión Europea.

El legado de una victoria política

Para Fernando Jáuregui, el resultado del referéndum tuvo una consecuencia política fundamental más allá de la geopolítica. En su opinión, al conseguir ganar la consulta después de haber defendido la postura contraria, "Felipe González demostró que era un estadista como la copa de un pino". El periodista ha subrayado la enorme dificultad de aquel reto, que consolidó el liderazgo del entonces presidente.

Con el referéndum de la OTAN, Felipe González demostró que era un estadista como la copa de un pino"

La permanencia en la OTAN ha tenido un impacto decisivo en España durante estas cuatro décadas. Ha permitido lo que algunos expertos han calificado como "la absoluta occidentalización de las Fuerzas Armadas españolas", como se explica en este vídeo sobre la modernización del ejército. Además, ha facilitado la participación de miles de soldados españoles en misiones internacionales de seguridad y defensa cooperativa, consolidando el papel de España en el escenario global.

Hoy, con un escenario geopolítico de máxima tensión, con ataques con misiles y drones cerca de contingentes españoles en Turquía o Chipre, la importancia de la Alianza vuelve a primer plano. A pesar de ello, Jáuregui también ha mostrado su preocupación por la deriva actual de la organización, que considera "muy escorada". Un debate que sigue vigente y que plantea la pregunta de si, en el fondo, alguien imagina a una España fuera de la OTAN.