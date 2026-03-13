José María Camarero, experto económico: "Llenar el depósito de diésel una vez al mes supone uno de cada 10 euros de la nómina"

El [precio del petróleo ha registrado un ligero descenso, cayendo por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares, a raíz de la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes las sanciones al crudo ruso.

Sin embargo, esta medida no parece ser suficiente para calmar los mercados. Así lo ha explicado José María Camarero, periodista económico, en 'La Tarde de COPE', donde ha calificado estas acciones como meros "parches" que no atacan la raíz del problema.

Como detalla el experto, la subida del precio del petróleo "no lo puede resistir ninguna economía". Pese a los intentos por bajar los precios, como la posible liberación de reservas estratégicas o la medida de la administración estadounidense, la incertidumbre sigue dominando.

Camarero ha señalado que el verdadero problema es "un auténtico embudo en el golfo Pérsico", un "auténtico muro" que impide el movimiento de los petroleros. Mientras no se libere ese 20% de la producción mundial, "los precios del petróleo pueden subir un poco, pueden bajar un poco, pero los seguiremos viendo muy, muy lejos de los 60, 70 dólares".

La mayor liberación de reservas de la historia

En un intento por contener la escalada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha tomado una medida sin precedentes. Su director, Fatic Biroll, anunció hace solo unos días "la mayor liberación de reservas petroleras de emergencia en la historia de nuestra agencia", poniendo en el mercado 400 millones de barriles para contrarrestar la crisis en Oriente Medio y los problemas en el [estrecho de Ormuz.

Para José María Camarero, esta acción es "otro parche más" que, además, tiene un riesgo asociado. El economista ha advertido en COPE que esta estrategia "nos está drenando petróleo o productos petrolíferos que necesitaríamos en caso de una emergencia muy grande". La única solución real, ha afirmado, pasa por el fin del conflicto y que los petroleros "vuelvan a circular".

El coste real para el bolsillo: un 10% del sueldo

La situación actual tiene un impacto directo y contundente en los ciudadanos. Como ha expuesto Pilar García Muñiz, llenar un depósito de 55 litros de diésel cuesta ahora 99 euros, frente a los 81 que costaba hace apenas dos semanas.

Camarero ha ido más allá, calculando lo que esto supone para las rentas más modestas: "A un ciudadano normal que lo llene una vez al mes, llenar un depósito de diésel le supone casi un 10 por 100 de sus ingresos. O sea, uno de cada 10 euros que recibe en una nómina".

Llenar un depósito de diésel le supone casi un 10 por 100 de sus ingresos" José María Camarero Experto en economía

La crisis ha desatado un "mercado persa", como lo ha descrito Camarero. China, uno de los países más afectados, "está acaparando buena parte de los petroleros que se mueven con ofertas mayores para atraerlos".

Esto provoca que los buques cambien de destino hasta "dos o tres veces" en función del mejor postor, lo que evidencia la fragilidad de economías dependientes del exterior como la española, que ahora debe buscar nuevas fuentes de suministro a un precio incierto.

Volver a ver los precios que teníamos hace 2 semanas por ahora no va a ser posible" José María Camarero Experot en economía

Los consumidores no deben esperar un alivio inmediato. El experto ha sido claro al respecto: "[A corto plazo], no vamos a ver grandes bajadas del precio de los combustibles". Aunque puedan existir pequeñas variaciones, ha sentenciado que "volver a ver los precios que teníamos, 1,44 en el caso del diésel, 149 en el caso de la gasolina, hace 2 semanas, por ahora no va a ser posible".

El secreto de las reservas estratégicas españolas

Ante este panorama, las reservas estratégicas de crudo cobran especial importancia. España tiene guardado petróleo para aguantar unos "100 días" de consumo, más de tres meses sin suministro. Estas reservas, compuestas principalmente por gasóleo, crudo, queroseno y gasolina, están pensadas "para el peor de los casos", como ha recordado Camarero.

EFE La Armada Real de Tailandia dijo haber recibido un informe sobre un ataque en el estrecho de Ormuz a un granelero de bandera tailandesa propiedad de la naviera Precious Shipping Public (en la imagen), que quedó en llamas y, según medios, se hallaba a unas 11 millas náuticas al norte de Omán, lo que coincide con el segundo incidente reportado por UKMTO, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido.

Su ubicación exacta es el "gran secreto" por motivos de seguridad, para evitar posibles ataques. No obstante, sí se conoce su distribución aproximada. Están guardadas en las instalaciones de compañías logísticas y refinerías y, según ha explicado el periodista en COPE, casi la mitad se encuentran en la zona de Levante, un 20% en la zona centro de Madrid, un 15% en Andalucía y un 3-4% en Canarias.

Finalmente, sobre las [medidas que prepara el Gobierno] español, José María Camarero ha adelantado que "nadie se espere medidas generalizadas como las que hubo en 2022 y 2023". Serán ayudas "muy enfocadas a determinados sectores", como transportistas y agricultores. El motivo es doble: las nuevas y estrictas [reglas fiscales europeas] y la necesidad de no aprobar ayudas que la Unión Europea pueda tumbar por ser consideradas "ayuda de estado".