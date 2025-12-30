"Profesionales del sector de la Guardia Civil ven algo flojita la luz de las balizas V16" de la DGT que serán obligatorias en 48 horas

Juan Baño, jefe de Interior de COPE, cuenta en 'Herrera en COPE' todo lo que tienes que saber de las balizas V16 de la DGT

Apenas a unas horas de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16, la Dirección General de Tráfico ha desatado una tormenta de críticas al retirar la homologación a cuatro modelos que ya estaban en el mercado.

Esta situación ha generado una profunda indignación y un mar de dudas que ha intentado aclarar Juan Baño, jefe de Interior de COPE, en el programa 'Herrera en COPE' con Sofía Buera.

Modelos retirados: ¿qué hago si ya la he comprado?

La principal duda de los conductores es qué ocurre si ya han adquirido una de las balizas cuya homologación ha sido retirada. Juan Baño aclara que se trata de una suspensión por una cuestión administrativa, una especie de ITV del dispositivo que no ha superado la verificación periódica. Sin embargo, subraya que esto "no invalida su uso".

Por lo tanto, el conductor que ya la tenga puede utilizarla sin temor a ser sancionado. Lo que se ha suspendido es la distribución por parte del fabricante.

Para comprobar si un modelo está autorizado, Baño recomienda consultar la lista oficial en la página web de la DGT, que cuenta con más de 200 modelos válidos.

La 'floja' luz y el uso de los triángulos

Otra de las grandes polémicas es la eficacia de la señal. "La luz a mí me parece, y le parece a profesionales del sector de la guardia civil de tráfico, que la ven algo flojita, debería ser más potente", admite Juan Baño. Esta percepción es crítica, especialmente en días de mucho sol, donde la luminosidad de la baliza podría ser insuficiente.

En cuanto a los triángulos, la nueva normativa establece que la baliza es un método sustitutorio. Aunque no es ilegal colocar también el triángulo para reforzar la señalización, Baño recuerda que el objetivo es precisamente evitar el riesgo de bajarse del coche en plena vía. En cualquier caso, lo que será sancionable es no usar la nueva luz: "Lo que te van a multar es si no pones la luz".

Geolocalización, multas y uso en el extranjero

El nuevo dispositivo no solo emite una señal luminosa, sino que se conecta con la plataforma DGT 3.0 para geolocalizar el incidente. Juan Baño explica que esta función es una de las grandes ventajas, ya que puede enviar avisos a otros conductores y a los paneles informativos de la vía. Sin embargo, recalca que la privacidad está garantizada.

"Te localizan como que hay un vehículo con problemas en tal punto, pero no se te identifica ni personal ni al vehículo", asegura el experto. Respecto a la sanción por no utilizarla, la cifra correcta es de 80 euros, que se quedan en 40 por pronto pago, y no los 200 euros que se habían difundido. La multa de 200 euros y 3 puntos corresponde a otras infracciones como no llevar el chaleco reflectante.

Es importante saber que activar la baliza no avisa automáticamente a los servicios de emergencia. El conductor sigue teniendo la obligación de llamar al 112 o a su seguro. Finalmente, para quienes viajen fuera de España, Baño confirma que la baliza española es válida en toda Europa, ya que se aplica la normativa del país de origen del vehículo.