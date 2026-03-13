La guerra invisible de los periodistas españoles en zonas de conflicto: más de la mitad sufre estrés postraumático

Ser corresponsal de guerra en España implica trabajar en un entorno de violencia constante. Esta es la principal conclusión del estudio más completo realizado hasta la fecha sobre la seguridad de los periodistas españoles en zonas de conflicto, elaborado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Los datos son demoledores: el 100% de los reporteros encuestados ha sufrido agresiones y más de la mitad presenta síntomas de estrés postraumático.

La precariedad, un factor de riesgo

El informe, que ha contado con la participación de 85 periodistas españoles con experiencia en conflictos como Irak, Afganistán, Siria, Ucrania o Gaza, subraya la estrecha relación que existe entre la precariedad laboral y la falta de seguridad. Leire Iturregui, investigadora principal del estudio, explica que esta situación afecta directamente a la formación, el equipamiento y aumenta las agresiones sufridas por los profesionales.

Miguel Ángel de la Fuente, cámara de Televisión Española durante 35 años, destaca la vulnerabilidad del periodista 'freelance' y la figura del periodista multimedia, que trabaja solo para varios medios. "Si no le prestamos atención y no le pagamos [...] su justiprecio en la noticia, este periodista no podrá existir", advierte De la Fuente, quien defiende la necesidad de pagar un precio justo por las informaciones para garantizar la supervivencia del periodismo de calidad.

Contar el sufrimiento más allá del frente

A pesar de los riesgos, la vocación sigue siendo el motor de estos profesionales. Para De la Fuente, la motivación es "transmitir conciencias y llegar a ellas", dando voz a "aquella gente que está escapando de los lugares más escandalosos". El veterano reportero subraya la importancia de narrar todas las facetas del conflicto. "Y no solo hay que contar siempre en primera línea, también hay que contar la retaguardia", afirma.

Y no solo hay que contar siempre en primera línea, también hay que contar la retaguardia" Miguel Ángel de la Fuente Cámara de TVE

El informe también pone el foco en la parte más humana y dolorosa de la guerra. Para De la Fuente, lo que más le afecta son "las miradas de los niños", ya que reflejan la angustia y la descripción total del conflicto. "Eso es lo que, de alguna manera, hay que contarle a la gente", explica el cámara, que busca "imágenes de ese tipo para poder llegar a los demás".

El regreso a casa: la guerra interior

El estudio de la UPV/EHU revela una realidad alarmante sobre el regreso: el 97% de los periodistas no sabe si existen protocolos de apoyo cuando vuelven a casa. "Si no saben que existen, ya sabemos qué quiere decir: que no existen", lamenta Iturregui. La investigadora señala que la falta de acompañamiento agrava las secuelas psicológicas.

"La seguridad de periodistas solo es noticia cuando ocurre algo muy muy grave", señala Leire Iturregui, cuya investigación buscaba precisamente "poner cifras" a una realidad intuida para sacarla al debate público.

La seguridad de periodistas solo es noticia cuando ocurre algo muy muy grave" Leire Iturregui

De la Fuente lo describe como un proceso de "pisar tierra" que puede durar semanas. "Hasta que no pasa una o dos semanas, no empiezas a volver a dormir tranquilo, a estar en tu casa sabiendo que todo lo que te rodea está más o menos seguro", confiesa el cámara, que ha llegado a pasar tres meses y medio seguidos en una zona de guerra.

El estudio ha buscado cubrir "todo el recorrido" del periodista: antes, durante y después de la cobertura, analizando la seguridad física, digital y, crucialmente, la psicológica. Los expertos insisten en la necesidad de crear protocolos estandarizados en la profesión, más allá de los medios individuales, que protejan a todos los reporteros, incluidos los freelance que "no acaban siendo de nadie" pero cuyo trabajo es fundamental.