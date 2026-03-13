Fernando García Sánchez, almirante: "Es fundamental mantener a la OTAN como el elemento patente de la permanencia del vínculo transatlántico"

Con motivo del 40 aniversario del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, el almirante y ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Fernando García Sánchez, ha intervenido en el programa 'La Linterna' de COPE para analizar la evolución y la importancia de la Alianza Atlántica. El almirante ha sido contundente al afirmar que 'nos tenemos que felicitar por el resultado' de aquella votación, ya que, en su opinión, 'OTAN significa seguridad'.

40 años de España en la OTAN El tema del día Escuchar

Un antes y un después para las Fuerzas Armadas

García Sánchez, que en la época del referéndum era un joven oficial destinado en submarinos, ha recordado que la entrada en la organización supuso 'un acicate tremendo' para la profesionalización de las fuerzas armadas. Según ha explicado a Ángel Expósito, aunque ya existía colaboración previa, la integración plena impactó de forma decisiva en 'la instrucción, la táctica, la doctrina, el alistamiento y la participación en operaciones'. Este paso permitió la absoluta occidentalización de las Fuerzas Armadas españolas.

Sobre la acogida inicial, el almirante ha asegurado que 'se nos recibió con los brazos abiertos'. Ha descrito un proceso de 'mucha negociación' y 'mucha empatía' para 'buscar lo mejor para España y para nuestras fuerzas', con el objetivo de participar en la estructura de mando y de fuerza en las mejores condiciones posibles.

Tenemos que ser capaces de convencer a cualquier oponente de que no le va a ser rentable el conflicto"

Europa Press La base aérea de Morón

El 'carácter español' en misiones internacionales

El almirante ha suscrito totalmente las palabras del teniente coronel Roberto Aranda Gil desde Letonia, quien destacaba la capacidad única del soldado español para conectar con la población local. García Sánchez ha confirmado que el militar español 'tiene una capacidad de comprender al colega, de trabajar con él, de entenderlo, y tiene una empatía que es muy valorada en la alianza'.

Para el ex JEMAD, esta cualidad responde a 'una cuestión de carácter, de raza, de estilo y de forma de ser'. Ha argumentado que la identidad española, forjada como 'nación puente' y 'de cruce', se refleja en el ADN de sus gentes. Esta singularidad, parte del tema del día de 'La Linterna', se manifiesta en la eficacia de las tropas en misiones por todo el mundo.

España ha participado en la última década con cerca de 3.000 soldados desplegados en distintas misiones de la OTAN. Ejemplo de ello son los cazas que defienden el Mar Negro desde Rumanía o la vigilancia de la fragata Almirante Juan de Borbón en el Mar del Norte. El almirante Ruiz Escajedo, al mando de la misión de la OTAN en el Báltico, subrayaba la importancia de estas operaciones: 'La disuasión es importantísima, es crítica, para no llegar al conflicto. Tenemos que ser capaces de convencer a cualquier oponente de que no le va a ser rentable el conflicto'.

Si no hay seguridad, no hay desarrollo, si no hay desarrollo, no hay justicia, no hay libertad"

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ tiene su base en Ferrol

Inversión en Defensa como garantía de futuro

García Sánchez ha defendido firmemente la necesidad de invertir en Defensa, compartiendo la tesis de que 'sin seguridad y defensa no hay absolutamente nada después'. Ha explicado que 'la seguridad es un bien común global' que los gobiernos deben proveer. 'Si no hay seguridad, no hay desarrollo, si no hay desarrollo, no hay justicia, no hay libertad, no hay democracia, no hay un un nivel de vida y una forma de vivir, que es la que todos queremos tener', ha sentenciado.

En el contexto geopolítico actual, que el almirante ha calificado de 'muy comprometido', esta inversión se vuelve crucial. Ha insistido en la importancia de 'ser solidarios con los aliados' y ha advertido que, pese al esfuerzo, la inversión actual no es 'totalmente suficiente' para afrontar los retos futuros y mantener la fuerza lista 'para combatir'. Una decisión, la de la permanencia, en la que, como recuerda el periodista Fernando Jáuregui, Felipe González demostró ser un estadista.

Finalmente, a modo de conclusión, el almirante ha reafirmado su idea inicial sobre el referéndum de hace 40 años: 'Totalmente, menos mal, menos mal'. En su opinión, la permanencia en la OTAN ha configurado cuatro décadas de seguridad y progreso que 'podrían haber sido completamente distintos'.