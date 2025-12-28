Tras la baliza V16 llega la señal V27 a tu coche: la DGT aclara si es obligatorio tenerla en tu vehículo y la relación que tienen

En los últimos meses, el cambio del reglamento en la carretera y la próxima obligación de contar con una baliza V16 conectada en los coches ha generado un intenso debate entre conductores y autoridades. Ahora, a esta ecuación se suma un nuevo elemento: el sistema V27. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado esta nueva señal, aclarando su función, su carácter no obligatorio y su convivencia con las balizas.

La baliza V16: obligatoria desde 2026

La baliza V16 conectada está destinada a sustituir a los clásicos triángulos de emergencia en situaciones de avería, accidente o peligro en la carretera. Su gran ventaja es que, al activarla, envía la ubicación del vehículo a la DGT sin necesidad de que el conductor tenga que bajar del coche, lo que supone una alternativa mucho más segura. Pese a ello, su implantación no ha estado exenta de polémicas, como las relacionadas con la retirada de homologación de algunos dispositivos.

Su uso será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, momento desde el cual todos los vehículos deberán llevar una de estas balizas homologadas y conectadas. De hecho, según ha explicado Ana Blanco, subdirectora adjunta de circulación de la DGT, a partir de esa fecha, quienes no la lleven "serán sancionados con 80 euros". Todo ello a pesar de que algunos expertos como Carlos Garrido, experto en sensores, cuestionan ciertos mitos sobre ellas y afirma que es "falso que tengan capacidad para espiar al usuario".

Alamy Stock Photo Baliza de emergencia V16 obligatoria en España

¿Qué es la nueva señal V27?

A esta conocida novedad se suma ahora el sistema V27, también desarrollado por la DGT. A diferencia de la V16, no es un dispositivo físico, sino una señal virtual integrada en el propio vehículo. Se le ha denominado como un "triángulo virtual", ya que su función es activar alertas dentro del coche cuando se detecta un peligro cercano en la carretera.

Para su funcionamiento, es imprescindible que el vehículo esté conectado al sistema de tráfico en la nube de la DGT 3.0 para poder enviar y recibir información. Sin embargo, la DGT ha aclarado que su uso no será obligatorio. La implementación de la señal V27 también comenzará en 2026, y los conductores podrán escoger si la utilizan o no. Ambos sistemas, V16 y V27, son compatibles, por lo que se recomienda su uso combinado para maximizar la seguridad.

Alamy Stock Photo Pantalla con avisos del dashboard de un automóvil Ford C Max

Hacia la digitalización de la seguridad vial

El desarrollo del sistema V27 es una muestra clara de la nueva dirección que está tomando la DGT hacia la digitalización de las medidas de seguridad en carretera. Esto abre la puerta a que, con el tiempo, se incluyan actualizaciones y mejoras en el sistema, como una mayor precisión en la geolocalización, la recepción de información sobre obras y atascos, o la integración con aplicaciones móviles.

El objetivo final de ambos sistemas es el mismo: asistir al conductor, geolocalizar los siniestros y reducir la mortalidad. Según los datos provisionales de la DGT, entre enero y agosto se registraron 632 accidentes mortales en carreteras interurbanas, con un total de 696 personas fallecidas, una cifra que, aunque supone un ligero descenso respecto al año anterior, sigue siendo muy elevada.