"Lo de Felipe González con la OTAN no fue una mentira preparada, sino el baño de realidad que recibe un político triungante cuando asoma al panorama internacional"

El periodista Luis del Val ha puesto el apunte en 'La Linterna' al tema del día sobre los 40 años de España en la OTAN. En su análisis junto a Ángel Expósito, ha recordado la figura de Pablo Castellano, un rival de Felipe González dentro del PSOE en aquella época.

Un 'marxista raro' frente a la socialdemocracia

Del Val ha descrito a Castellano como un "marxista raro", originario de Hervás, con un "agudo, cáustico e inteligente sentido del humor". Castellano, que solía decir de sí mismo "En Hervás, judíos los más", soñaba con un PSOE "batallador y marxista" y veía con recelo cómo el partido se convertía en una "suave mermelada socialdemócrata" bajo el liderazgo de González.

En Hervás, judíos los más"

Hervás

La batalla de la OTAN

Según el comunicador, Felipe González le ganó dos batallas a este sector del partido. La primera fue al apartar el marxismo como ideología oficial. La segunda, y más sonada, fue la del referéndum de la OTAN, un momento en el que los más idealistas, como Pablo, gritaban en la calle el lema "OTAN no, bases fuera".

Para Luis del Val, este episodio convirtió "al político Felipe González en el estadista Felipe González". Asegura que su cambio de postura "no fue una mentira preparada [...], sino el baño de realidad que recibe un político triunfante cuando se asoma al panorama internacional". Fueron los socialistas alemanes quienes le explicaron que una cosa es el idealismo y otra, defender los intereses y la estabilidad del país que se gobierna.

No fue una mentira preparada, sino el baño de realidad que recibe un político triunfante"

EFE Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Peces Barba. Arriba, 2º banco, Francisco Vázquez (1º izq). En el 4º banco. Pablo Castellano (1º izq)y Miguel Ángel Martínez (4º). EFE/aa

Aquella decisión le supuso a Felipe González un "costo interno", porque como recuerda Del Val, "ningún cambio sale gratis en política". Sin embargo, considera que el entonces presidente supo conducir la situación con "prudencia y habilidad".

El desánimo y la melancolía

El análisis de Del Val concluye con una reflexión melancólica. Compara al "inteligente y batallador marxista Pablo Castellano" con los actuales ministros comunistas del Gobierno y a Felipe González con el presidente actual. Una comparación que, según sus palabras, le lleva "inevitablemente, a la melancolía".