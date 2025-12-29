José, mecánico: "En mi taller vendemos la baliza V16 a 40 euros, es un precio medio, pero da garantías porque está homologada y cumple con la DGT"

A partir del próximo 1 de enero de 2026, las balizas V16 se convertirán en un elemento obligatorio en todos los vehículos, una medida largamente anunciada que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia. Esta novedad, analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE por Carlos Moreno 'El Pulpo', busca reducir las cifras de mortalidad en carretera, que cada año se cobran la vida de unas 25 personas atropelladas al abandonar su vehículo tras un percance.

El precio, un factor clave en la decisión de compra

El coste de estas balizas es uno de los puntos que más preocupa a los conductores, con precios que oscilan entre los 30 y los 50 euros. José, mecánico de un taller, ha explicado que en su negocio "lo tenemos a 40 euros. Es un precio medio, podemos decir, pero sí que nos da garantía nuestro fabricante, que es con máxima cobertura, homologada, y cumpliendo todos los parámetros que exige la Dirección General de Tráfico". Esta horquilla de precios se considera normal en el mercado, aunque algunos ciudadanos lo perciben como "un negocio" o un impuesto encubierto.

A pesar de la cercanía de la fecha, la demanda todavía no ha explotado como se esperaba. Según ha contado el propio José, las ventas están siendo "escasas porque hay demasiados canales de distribución" y percibe que "la gente se está esperando al último momento" o que incluso hay usuarios que "han decidido no comprarla".

Cómo saber si una baliza V16 está homologada

No todas las luces de emergencia que se venden son válidas. Para que la baliza V16 esté homologada, debe cumplir con unos requisitos específicos, tal y como ha detallado el periodista de COPE Adrián Gil. Es fundamental verificar tres claves: que incluya un código de certificación que comience por LCOE o IDIADA, que el distintivo oficial esté grabado de forma permanente en la carcasa y, por último, que garantice la conectividad con la DGT. Puedes consultar más detalles sobre qué balizas V16 son válidas para la DGT para asegurarte.

Las autoridades insisten en que el objetivo principal es salvar vidas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido "absoluta seriedad" con este tema porque "estamos hablando de las vidas de muchas personas". Por su parte, el director de la DGT, Pere Navarro, ha sido tajante ante la costumbre de dejar las cosas para el final: "Hace 5 años que lo anunciamos. No va a haber prórroga".

Funcionamiento, dudas y polémicas

Una de las grandes novedades de este dispositivo es su conectividad anónima con la plataforma de la DGT. Al activarse, la baliza envía cada 100 segundos la geolocalización del vehículo para alertar a otros conductores a través de paneles informativos o navegadores como Google Maps o Waze. Sin embargo, como aclara Pere Navarro, "no es para nada más. Sigues teniendo que llamar a tu compañía de seguros para que venga la grúa".

La idea nació de la mano de Jorge Costas y Jorge Torre, dos guardias civiles que dejaron su profesión para crear HelpFlash y dar una solución a los peligros que observaban a diario en la carretera. Jorge Torre, uno de sus creadores, defiende el proyecto afirmando que lo empezaron "por una cuestión de convicción", especialmente pensando en los casi 300.000 conductores con movilidad reducida que no pueden bajarse a colocar un triángulo. Ante la polémica sobre si la DGT ha retirado la homologación de algunas balizas V16, es crucial elegir modelos certificados.

Sobre qué hacer con los triángulos, ya no serán obligatorios, aunque se pueden mantener de forma complementaria. En cuanto a las multas, no llevar la baliza V16 podrá suponer una sanción de 80 euros, mientras que no señalizar correctamente la emergencia podría ascender a 200 euros. Esta nueva señal se complementará en el futuro con la señal V27, un triángulo virtual en el sistema del coche.

Pese a sus ventajas, han surgido críticas sobre su eficacia en ciertas condiciones. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), su portavoz, Carlos Cantero, ha reconocido que "con sol de frente o alta luminosidad, la señal se vuelve prácticamente invisible". Además, la duración de la batería, de aproximadamente 60 minutos, añade otro punto de complejidad al sistema.

A pesar de las controversias sobre su precio, utilidad y visibilidad, el objetivo final de la baliza V16 es claro: seguir salvando vidas en la carretera. Esta medida convierte a España en el primer país del mundo en utilizar un sistema conectado para proteger a los conductores en caso de avería o accidente, un paso adelante en la seguridad vial.