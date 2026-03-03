"Los coches híbridos enchufables consumen tres veces más combustible de lo que afirman los fabricantes y el motor de combustión se activa con más frecuencia de lo que se cree"

El programa 'Poniendo las Calles', conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo', ha abordado una de las cuestiones que más preocupan a los conductores: la eficiencia real de los coches híbridos enchufables. Para ello, ha contado con el experto en motor Alfonso García 'Motorman', quien ha arrojado luz sobre un estudio que pone en entredicho las cifras oficiales de consumo y emisiones de estos vehículos, coincidiendo con la creciente dificultad de los usuarios para acceder a un coche nuevo.

Un estudio alemán lo confirma

El análisis se basa en un estudio a gran escala realizado por el prestigioso instituto Frankhofer de Alemania, que ha monitorizado los datos reales de los ordenadores de a bordo de 1.000.000 de automóviles híbridos enchufables. El objetivo era conocer la frecuencia de carga eléctrica y el uso real que los conductores hacen de la batería. Los resultados han revelado que la realidad del uso de estos vehículos es muy diferente a la teoría, destapando que los problemas de los coches híbridos enchufables pueden ser más comunes de lo esperado.

Consumen 3 veces más combustible de lo que afirman los fabricantes"

La conclusión más contundente del estudio, tal y como ha explicado 'Motorman', es que estos vehículos "consumen 3 veces más combustible de lo que afirman los fabricantes y el motor de combustión se activa con mucha más frecuencia de lo que se creía". Esto desmonta uno de los principales argumentos de venta de los híbridos enchufables: el ahorro de combustible y la conducción en modo eléctrico durante la mayor parte del tiempo.

Hábitos de carga desiguales

El informe también detalla los hábitos de los conductores. Los usuarios de Toyota y Renault son los que más recargan la batería, aunque solo circulan en modo puramente eléctrico alrededor del 44 por 100 de las veces. En el extremo opuesto se encuentran los propietarios de Porsche híbridos enchufables, que son los que menos conectan sus vehículos a la red. De hecho, el estudio afirma que un 1 % de los conductores nunca recargan la batería, utilizando el vehículo como un híbrido convencional, algo que contrasta con los avances del sector, como el coche diésel híbrido enchufable con una autonomía de 1.000 km.

El problema de no usar la batería

Alfonso García ha advertido de que en el caso de España, los datos son muy similares a los de Alemania. El principal problema derivado de esta falta de uso del sistema eléctrico es que la "batería, que al no ser utilizada, se degrada", perdiendo capacidad y eficiencia. Esta situación es especialmente relevante si se tiene en cuenta que los vehículos electrificados ya han superado en matriculaciones a los de gasolina por primera vez en España, lo que convierte la correcta utilización de su tecnología en un asunto clave.