Expertos avisan sobre el gasto de 30.000 euros que tendrás que hacer en tu coche eléctrico: "Casi siempre supera el valor del coche"
El coste de reposición de la batería, que puede superar los 30.000 €, a menudo excede el valor del vehículo, especialmente en los modelos más económicos
En el programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conversado con el experto en motor Alfonso García 'Motorman' sobre un tema que preocupa a los propietarios y futuros compradores de coches eléctricos: el elevado coste de la sustitución de la batería. La advertencia surge a partir de un análisis de la empresa EV Clinic, especialistas europeos en la reparación de vehículos eléctricos e híbridos.
Un coste que va de 4.000 a más de 30.000 euros
Según los datos de EV Clinic, el precio de cambiar la batería de un coche eléctrico puede oscilar entre los 4.000 y los más de 30.000 euros. Alfonso García ha explicado que esta amplia horquilla de precios depende siempre de factores como la marca, el modelo y, fundamentalmente, la capacidad de la batería.
La situación se vuelve paradójica en los vehículos más económicos. Curiosamente, cuanto más barato es el coche, más caro resulta proporcionalmente sustituir la batería. Este hecho genera un gran temor, sobre todo en el mercado de segunda mano, ante la posibilidad de tener que afrontar una reparación fuera de garantía con un precio que puede ser superior al del propio vehículo. Los precios de los coches eléctricos, incluso los más asequibles, no eximen de este riesgo.
Casi siempre supera el valor del coche"
Experto en motor
Desde EV Clinic denuncian que la sustitución de la batería casi siempre supera el valor del coche. La compañía considera que "no tiene justificación que los repuestos de coches asequibles sean más caros que los eléctricos de lujo". Esta desproporción plantea serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo del mantenimiento de estos automóviles.
Problemas con el seguro y los coches híbridos
Esta realidad tiene consecuencias directas para las aseguradoras. En caso de un accidente en el que la batería o el motor resulten dañados, muchas compañías de seguros no dudarán en declarar el vehículo como siniestro total, ya que la reparación superaría su valor venal. Este factor se suma al coste de adquisición, donde ayudas como las del Plan MOVES pueden ser un factor decisivo.
Finalmente, Alfonso García extiende la advertencia a los coches híbridos, especialmente si se está considerando la compra de uno de segunda mano. Es fundamental verificar que la batería mantiene una capacidad de carga correcta para no encontrarse con un gasto inesperado poco después de la adquisición del vehículo.
