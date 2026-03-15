Alfonso García, experto en motor: "Sensores instalados en carreteras españolas medirán a distancia gases que salen de los tubos de escape de cada vehículo identificando matrículas"

El control de emisiones de los vehículos en España está a punto de experimentar una transformación radical. Así lo ha explicado Alfonso García, experto en motor de 'Poniendo las Calles' de Cadena COPE, en conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo'. El nuevo sistema se basa en una red de vigilancia con sensores que permitirá medir la contaminación de cada coche en tiempo real y a distancia, una cuestión clave mientras se debate si los coches sin etiqueta medioambiental podrán circular.

Un sistema pionero en Europa

Esta medida surge en el marco de una iniciativa de la Comisión Europea, que busca establecer una red de vigilancia para controlar las emisiones reales de los vehículos en todas las vías de la Unión Europea. Según ha detallado García, "España ha sido el primero, es el país pionero, aprobando una nueva norma para la medición remota de las emisiones de tráfico rodado".

España ha sido el primero, es el país pionero"

Quitamiedos en Málaga

Así funciona la teledetección

La tecnología detrás de este sistema, conocida como teledetección anticontaminación, ya está desarrollada. La empresa española Opus RS cuenta con los dispositivos necesarios para su implementación. Se trata de "sensores instalados en las carreteras, situados en los márgenes de esas carreteras para medir a distancia los gases que salen de los tubos de escape de cada vehículo, incluido las partículas", afirmó el experto en el programa.

El sistema no solo mide los gases. Además, "identifican las matrículas de los vehículos, su velocidad y aceleración", lo que permite detectar de forma precisa a "los que más contaminan", todo ello "sin tener que interrumpir el tráfico y la circulación". Este control se suma a los que ya realizan algunos ayuntamientos, pero representa un salto cualitativo en la vigilancia ambiental, especialmente relevante para las Zonas de Bajas Emisiones que se flexibilizan en ciudades como Burgos.

Sensores instalados en carreteras españolas medirán a distancia gases que salen de los tubos de escape de cada vehículo identificando matrículas"

El pequeño comercio teme una pérdida de clientes con la nueva normativa.

El coste del carburante, otra preocupación

Más allá de las innovaciones tecnológicas, en el programa 'Poniendo las Calles' también se ha comentado la preocupación por el precio de los carburantes, que ha subido de media casi siete céntimos. Este incremento se suma a la dificultad de adquirir un vehículo nuevo, en un contexto donde no hay dinero para comprar coche debido a que su precio ha subido de media un 45% en los últimos seis años.