"No tenemos dinero para comprar un coche, ha subido desde hace seis años un 45 por ciento de media, somos todos mucho más pobres"

La dura realidad económica de España ha sido expuesta en el programa 'La Linterna' de COPE, donde la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha puesto sobre la mesa un problema que afecta a millones de ciudadanos: el prohibitivo precio de los coches. "No tenemos dinero para comprar un coche, ha subido desde el año 2019, es decir, desde hace seis años, un 45 por ciento de media. Somos todos mucho más pobres", sentenció durante su intervención en el espacio 'Clases de Economía', resumiendo una situación que va más allá de la compra de un vehículo y se extiende a la vivienda y al poder adquisitivo general de los trabajadores.

Un parque móvil envejecido y peligroso

Este empobrecimiento generalizado tiene un reflejo directo en las carreteras. La edad media de los coches en España ha alcanzado la cifra más alta de su historia, con casi tres de cada diez vehículos superando los 20 años. Esta situación, como se analizó en el programa, no solo implica un aumento de las emisiones contaminantes, sino también un grave problema de seguridad vial. En España todavía circulan nueve millones de coches con más de dos décadas de antigüedad, vehículos que carecen de los sistemas de seguridad modernos.

Europa Press Varios vehículos en la A-6

Félix García, portavoz de la asociación de fabricantes, ha advertido sobre este punto: "Esos vehículos muy viejos, y hablo de los de más de 20 años, no tienen los sistemas de ayudas a la conducción". Más allá del debate ecológico, ha subrayado que "hay un problema de seguridad". De hecho, y como ya se ha analizado en COPE, el riesgo en caso de siniestro se multiplica en coches antiguos.

El dilema del comprador: segunda mano

Con un coche nuevo costando de media 40.000 euros, la única alternativa para muchos es el mercado de segunda mano. Es el caso de Álvaro, un ciudadano que explicaba su situación: "Estoy intentando ahorrar para comprarme un vehículo de segunda mano, pero, a ser posible, moderno, con una etiqueta C o un híbrido, porque realmente la etiqueta B no se sabe muy bien hasta cuándo va a poder circular". Su testimonio refleja la encrucijada de miles de conductores: la necesidad de un coche más seguro y menos contaminante frente a la imposibilidad de adquirir uno nuevo, lo que ha llevado a que la duración de los coches en España se acerque a los 20 años.

Europa Press Varios vehículos en la A-5

Sin ayudas y con diésel dominante

El panorama del parque móvil español se completa con un claro dominio del diésel: seis de cada diez coches en circulación utilizan este combustible. En contraste, solo uno de cada diez vehículos cuenta con la deseada etiqueta CERO o ECO. Desde el sector de la automoción, Félix García ha insistido en que "las ayudas son clave" y "incentivan la compra de eléctricos", una afirmación que choca con la reciente derogación de las ayudas a los electrificados. Este problema se suma al mal estado de las infraestructuras, con un alto porcentaje de carreteras sufriendo daños estructurales, lo que añade otro factor de riesgo a la circulación.