Lourdes, hija de Julian, fallecido tras inyectarle un contraste al que era alérgico: "Vamos por la vía penal contra el cirujano que se lo puso sabiendo que le daba alergia"

La familia de Julián, un hombre de 85 años que falleció en 2023 en el Hospital Universitario Virgen de la Luz de Cuenca, ha decidido llevar su caso a los tribunales por la vía penal. La muerte se produjo tras una intervención considerada sencilla para extirpar un cálculo biliar, pero que se complicó fatalmente.

Lourdes Ante, una de las hijas de Julián, ha relatado los hechos en e'La Tarde' de COPE, donde ha denunciado una presunta negligencia médica por parte del cirujano que atendió a su padre.

Julián ingresó para someterse a una endoscopia con sedación, un procedimiento habitual para quitar una piedra en la vesícula. Según el relato de la familia, el problema surgió cuando el cirujano de digestivo decidió inyectarle un contraste de yodo para visualizar mejor la zona. El paciente era alérgico a este contraste, una información que, según la denuncia, constaba en todos sus informes médicos y que era conocida por el personal sanitario.

La alergia de Julián no era un dato desconocido. Su hija Lourdes ha asegurado que estaba especificado "en todos los informes". Además, ha añadido que en la habitación del hospital, "arriba de su cama, tenía sus dos cartelitos que ponen a lo que él es alérgico". Esta información, que constaba "desde hacía años", también figuraba en el informe del anestesia que él mismo firmó.

La advertencia ignorada en quirófano

El punto de inflexión, según la familia, se produjo dentro del quirófano. Lourdes Ante ha afirmado que el propio anestesista advirtió al cirujano del riesgo. "Tenemos el informe que ha redactado el anestesista diciendo que él le dijo que no lo pusiera, porque era alérgico, y el cirujano dijo que no le pasaba nada", ha declarado la hija del fallecido. A pesar de la recomendación, el cirujano de digestivo decidió proceder con la inyección del contraste.

Tenemos el informe que ha redactado el anestesista diciendo que él le dijo al cirujano que no lo pusiera" Lourdes Ante Hija de Julian, fallecido tras inyectarle un contraste al que era alérgico

Tras la intervención, que debía durar media hora, pasaron más de dos horas hasta que la familia recibió noticias. "Nos dicen que ha habido un problema, que mi padre no se despierta, y que no saben por qué", ha explicado Lourdes. El cirujano no ha vuelto a ponerse en contacto con ellos. "Nunca vino a decirnos nada más desde ese momento, ni nos han pedido perdón, por supuesto, ni nos ha dado una explicación de por qué lo ha hecho", ha lamentado su hija.

Justicia para que no vuelva a pasar

La familia no busca una compensación económica, sino responsabilidades. "Buscamos que no vuelva a pasar, que no le vuelva a pasar a nadie más y que, por lo menos, esa persona que lo ha hecho reconozca que lo ha hecho", ha señalado Lourdes Ante. Los informes de la UCI posteriores confirmaron que el edema cerebral que le causó la muerte fue producto de la reacción alérgica al contraste yodado.

Mi padre ya no va a venir, pero buscamos que no vuelva a pasar" Lourdes Ante Hija de Julian, fallecido tras inyectarle un contraste al que era alérgico

Un caso que trasciende la negligencia

El hospital se ha negado a hacer declaraciones al estar el caso judicializado. Por su parte, la doctora Luisa González, anestesista en el Hospital Puerta de Hierro, ha explicado que en estos procedimientos, "la responsabilidad es del que administra el fármaco" conociendo la alergia.





Este caso se enmarca en un contexto donde las denuncias por negligencias médicas han aumentado, pero solo una de cada tres reclamaciones prosperan en los tribunales, y su resolución tarda de media más de cuatro años.