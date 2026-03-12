Ángel Gómez de Ágreda, coronel: "Para acabar con el conflicto en Irán será determinante cómo presionan los mercados, no se puede mantener mucho más tiempo"

La tensión en el Golfo Pérsico ha alcanzado un nuevo pico con la ofensiva de Irán, que en las últimas horas ha extendido sus ataques a petroleros en Irak y ha bombardeado por primera vez territorio de Omán. Esta escalada, que amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz por donde pasa el 20% del petróleo mundial, ha sido analizada en el programa 'Herrera en COPE' por el coronel del Ejército del Aire y analista geopolítico, Ángel Gómez de Ágreda.

La estrategia del caos de Irán

Según explicó Gómez de Ágreda desde Doha (Qatar), la estrategia iraní se basa en el uso de pequeñas unidades y embarcaciones para minar el estrecho y lanzar ataques con misiles. El analista sostiene que esta táctica es "la única salida en realidad que tenían", ya que el régimen carece de una Fuerza Aérea o una defensa antiaérea robusta para enfrentar a potencias como Estados Unidos. El objetivo es crear una percepción de inseguridad que disuada el tráfico marítimo en la zona.

El principal interés de los ayatolás, según el coronel, es "el mantenimiento del régimen", por lo que harán todo lo posible para seguir siendo un actor relevante en la región. Mientras, Estados Unidos e Israel comparten el interés de debilitar a Irán, aunque Washington teme el impacto en los mercados, especialmente con las elecciones a la vista. Gómez de Ágreda recuerda que Irán es un importante aliado de China y proveedor de petróleo para el gigante asiático.

El factor económico y la intervención

Ante la pregunta de cuánto durará la guerra, el experto militar se muestra cauto, pero apunta a un factor clave. "Los mercados van a ser determinantes a la hora de acabar con el conflicto", asegura, ya que la situación actual no puede "mantenerse durante mucho más tiempo" debido a la presión económica que genera. Para liberar el estrecho de Ormuz, el analista ve dos vías: acabar con las fuerzas iraníes que lo obstaculizan o "negociar para que Irán deje de tener la voluntad de obstruirlo".

Respecto a una posible intervención terrestre, Gómez de Ágreda la considera "prácticamente descartada" por parte de fuerzas occidentales. Argumenta que Irán es un país de 90 millones de habitantes, muy montañoso y con una gran capacidad de resistencia. Una opción limitada, apunta, sería utilizar a los kurdos como fuerzas de choque, pero no cree que eso fuera suficiente para hacer caer al régimen.

Tecnología, IA y el papel de Europa

Autor del ensayo 'Un mundo falaz', el coronel también ha detallado cómo Estados Unidos ya utiliza la inteligencia artificial en sus ataques. Entre los ejemplos, ha citado la integración de datos de satélites y drones para generar inteligencia, el guiado de misiles y sistemas autónomos, y un uso más sutil: la generación de un relato para condicionar el desarrollo de la guerra o facilitar la paz.

Finalmente, sobre el papel de Europa en este y otros conflictos, Gómez de Ágreda ha sido claro. "Es muy diferente ser el tenor en la ópera o ser el coro", ha afirmado, lamentando que la UE no tenga "una sola voz" ni un solo interés. El experto concluye que "no habrá autonomía estratégica hasta que haya autonomía tecnológica y autonomía industrial", un objetivo del que, considera, Europa todavía está lejos.