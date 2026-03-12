Manolo Lama atiza a los jugadores del Real Madrid tras imponerse al City de Guardiola: "Lo que demuestra es que se han tocado las pelotas mucho tiempo"

El periodista Manolo Lama ha sido tajante en 'El Partidazo de COPE' al analizar la reciente actuación del Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City. Según Lama, el equipo ha mostrado una actitud radicalmente diferente, caracterizada por la entrega y el esfuerzo, afirmando que

sugiriendo que esta falta de intensidad ha sido un problema recurrente durante la temporada.

Un equipo solidario y luchador

Lama ha destacado que en este partido los jugadores blancos han corrido, han peleado, han metido la pierna". Esta demostración de solidaridad y lucha desde el minuto 1 al 90 y pico" es, para el periodista, la clave de la mejora. Además, ha planteado la hipótesis de que si el equipo hubiera mantenido este nivel de compromiso durante toda la temporada, a lo mejor, le hubiera ido mejor en LaLiga".

El papel de Ancelotti

En el debate también se ha recordado la figura de Carlo Ancelotti y su filosofía de juego. Se apuntó que fue el técnico italiano quien abrió la línea de todos defendemos juntitos y salimos". A pesar de ello, se ha mencionado que fue martirizado" por un sector que consideraba su planteamiento demasiado reservón" y alejado del estilo histórico del club. El propio Ancelotti estaba convencido de que esa era la fórmula del éxito.