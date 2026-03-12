CaixaBank lanza un programa pionero para atraer el talento femenino a las altas finanzas

Dentro del espacio de CaixaBank en 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja ha presentado este jueves una nueva iniciativa para impulsar la igualdad en el sector financiero. A pesar de que las mujeres representan el 53% de la plantilla en la banca española, su presencia disminuye considerablemente en determinados ámbitos especializados, según datos del informe 'Women in Banking 2024'. Para abordar esta situación, CaixaBank ha reforzado su compromiso con la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento femenino con el lanzamiento de un programa pionero.

GIFT: una iniciativa para futuras líderes

El programa, denominado GIFT (Girls in Finance and Talent), es una iniciativa estratégica dirigida a jóvenes universitarias para fomentar su incorporación a la banca de inversión y los mercados financieros. El objetivo principal, según se ha explicado, es "despertar vocaciones entre las estudiantes de ADE, economía, física, derecho o matemáticas, acercándolas al negocio financiero a través del conocimiento en primera persona".

La iniciativa busca ofrecer un conocimiento práctico y de primera mano del día a día en los equipos de CaixaBank. Para esta primera edición, la entidad colabora con cinco prestigiosos centros universitarios: la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Carlos III, ESADE, ICADE y CUNEF.